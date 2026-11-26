Pour faire patienter les joueurs jusqu'à l'arrivée de Cadoizo le 24 décembre prochain, Pokémon Pocket vient de lancer une série de missions thématiques qui vont vous plonger dans l'ambiance des fêtes.

Le compte à rebours a commencé : il ne reste plus qu'un mois avant les fêtes de fin d'année. Certains ont envoyé leur liste de cadeaux tandis que d'autres pensent déjà au menu du réveillon. Mais la frénésie des fêtes s'invite aussi dans Pokémon Pocket.

Depuis le 26 novembre 2026, une série de missions festives est disponible en jeu. Elle vous permet de faire le plein de récompenses et d'ajouter à votre collection 3 cartes Illustration rares exclusives sur le thème des fêtes.

Un événement en 3 parties dans Pokémon Pocket avec de nombreuses surprises

Pour découvrir cet événement aux accents festifs, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Missions de l'application et de chercher la catégorie « Cartes promo à thème vacances d'hiver ». Au total, il y aura 22 missions différentes à valider, mais toutes ne sont pas accessibles immédiatement. La première vague est déjà disponible en jeu. Mais la deuxième vague sera débloquée le 3 décembre et la troisième vague sera disponible à partir du 10 décembre.

Les missions vous demanderont de réaliser des tâches variées comme vous connecter au jeu, échanger une carte, utiliser la Pioche miracle 5 fois, participer à 3 combats ou encore obtenir 60 cartes. Chacune des 22 missions donnera droit à une récompense, qu'il s'agisse d'un booster de Fusion Double, de 12 Sabliers boosters, de cosmétiques festifs ou de Sabliers miracle.

Si vous validez les 22 missions, vous pourrez obtenir jusqu'à 84 Sabliers boosters, 108 Sabliers miracle, 1 500 Poudres éclat, 100 Tickets boutique, des objets cosmétiques et 10 boosters de Fusion Double. Mais chaque mission validée permettra également de débloquer une autre récompense.

Une parenthèse enchantée avec Cerfrousse, Charmilly et Cadoizo

En haut de la page dédiée aux missions hivernales, vous pourrez voir une barre de progression. Chaque mission validée fera progresser le compteur global. Dès que les joueurs atteindront certains paliers, ils pourront obtenir des récompenses supplémentaires. Ici, les paliers se débloquent après 5, 10 et 15 missions différentes validées.

Une fois le palier correspondant atteint, vous recevrez en cadeau une carte Illustration rare sur le thème des vacances d'hiver. Clin d'œil à Noël oblige, les Pokémon en vedette évoquent le Père Noël et un bon repas, à savoir Cerfrousse, Charmilly et Cadoizo. Cependant, il s'agit de versions alternatives de cartes déjà disponibles en jeu dans des extensions passées.

L'événement Cartes promo à thème Vacances d'hiver est déjà disponible dans Pokémon Pocket et il restera actif jusqu'au 26 décembre 2026.