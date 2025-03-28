Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Réjouissances Rayonnantes et comment les valider

Découvrez les cartes à réunir pour compléter les missions secrètes de Réjouissances Rayonnantes et les récompenses que vous obtiendrez dans Pokémon Pocket.
Cachées dans l'application Pokémon Pocket
, les missions secrètes
sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent sans le vouloir les cartes concernées. Chaque extension propose sa série de missions secrètes et Réjouissances Rayonnantes
n'échappe pas à cette tradition. Mais pour les valider, il vous faudra une bonne dose de chance et quelques rencontres chromatiques.
Des Shinys, des musées en pagaille et de (très) nombreux Mordudor à réunir dans Pokémon Pocket
Au total, Réjouissances Rayonnantes vous permettra de réaliser 8 missions secrètes. À l'exception d'une seule mission, toutes possèdent comme récompense 36 Sabliers miracle, 12 Sabliers booster et 10 Tickets boutique
. L'arrivée des Pokémon chromatiques sera d'ailleurs un élément central pour accomplir 5 des 8 missions en question. Découvrez dans les lignes qui suivent les conditions requises pour chacune d'entre elles :
Cette mission se concentre sur les « bébés shinys », c'est-à-dire les cartes de Pokémon chromatiques de rareté Éclat coloré. Vous devrez en réunir deux identiques ou deux différentes pour la valider. Si vous vous demandez pourquoi il n'existe pas de mission secrète Musée chromatique 1, c'est parce que cet objectif fait partie de la liste des missions principales de l'extension.
La règle est similaire à celle de Musée chromatique 2, mais vous devez obtenir 3 cartes de rareté Éclat coloré parmi les 9 proposées dans l'extension. Il peut s'agir de cartes différentes ou de doublons.
Musée chromatique 4 sera un peu plus exigeante, car elle demandera d'obtenir 1 carte de Pokémon chromatique de rareté Double Éclat coloré.
Cette mission secrète sera validée lorsque vous obtiendrez 2 cartes chromatiques de rareté Double éclat coloré. Il peut s'agir de doublons d'une même carte ou de 2 cartes différentes parmi Dardargnan EX, Dracaufeu EX, Triopikeau EX et Lucario EX.
Pour la valider, vous devrez obtenir 3 cartes chromatiques de rareté Double éclat coloré. Il peut s'agir de doublons d'une même carte ou de 3 cartes différentes.
- Musée des Réjouissances Rayonnantes 1
- Miascarade
- Mustébouée
- Nigirigon
- Tag-Tag
- Gromago
- Grodoudou
- Musée des Réjouissances Rayonnantes 2
- Pikachu EX
- Terraiste de Paldea EX
- Forgelina EX
- Castorno EX
Cette mission secrète sera certainement l'une des plus longues à valider à cause du nombre de cartes impliquées. Si vous avez joué aux versions Écarlate et Violet, vous savez que pour faire évoluer Mordudor en Gromago, vous devez réunir 999 pièces de Mordudor. Pour valider cette mission, le chiffre en question est réduit à 99. Mais il faudra tout de même obtenir 99 exemplaires de la carte Mordudor. Votre détermination sera alors récompensée par un insigne Gromago.
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