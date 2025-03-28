Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Réjouissances Rayonnantes et comment les valider

Découvrez les cartes à réunir pour compléter les missions secrètes de Réjouissances Rayonnantes et les récompenses que vous obtiendrez dans Pokémon Pocket.

Des Shinys, des musées en pagaille et de (très) nombreux Mordudor à réunir dans Pokémon Pocket

Musée chromatique 2

Musée chromatique 3

Musée chromatique 4

Musée chromatique 5

Musée chromatique 6

Musée des Réjouissances Rayonnantes 1

Miascarade Mustébouée Nigirigon Tag-Tag Gromago Grodoudou



Musée des Réjouissances Rayonnantes 2

Pikachu EX Terraiste de Paldea EX Forgelina EX Castorno EX



Collection de Mordudor

Cette mission secrète sera certainement l'une des plus longues à valider à cause du nombre de cartes impliquées. Si vous avez joué aux versions Écarlate et Violet, vous savez que pour faire évoluer Mordudor en Gromago, vous devez réunir 999 pièces de Mordudor. Pour valider cette mission, le chiffre en question est réduit à 99. Mais il faudra tout de même obtenir 99 exemplaires de la carte Mordudor. Votre détermination sera alors récompensée par un insigne Gromago.