Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Propulsion paradoxe et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Propulsion paradoxe et les récompenses qui y sont rattachées.

Invisibles dans l'application Pokémon Pocket jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées.

Propulsion paradoxe, l'extension disponible depuis le 28 mai 2026, perpétue cette tradition présente depuis le lancement du jeu. Mais contrairement aux précédentes séries, la liste des missions secrètes « classiques » est plus courte. De nouvelles missions spéciales ont toutefois fait leurs débuts, offrant une manière simple d'amasser des Sabliers.

Seulement 4 missions secrètes proposées avec l'extension Propulsion paradoxe

Avec seulement 109 cartes à collectionner (secrètes comprises), il est logique que Propulsion paradoxe ne comporte qu'un petit nombre de missions secrètes. Mais celles-ci sont très peu nombreuses, même pour les standards de Pokémon Pocket car il n'y en a que 4 pour cette série.

Deux petits tours au musée

Devenues indissociables des nouvelles sorties, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Propulsion paradoxe vous propose de réunir deux nouveaux musées contenant un petit nombre de cartes. Rappelons qu'en validant ces missions, vous obtiendrez 12 Sabliers booster, 36 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.

Musée de Propulsion paradoxe 1 : Frissonille Flotillon Roc-de-Fer Floréclat Ire-Foudre Brutalibré

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Musée de Propulsion paradoxe 2 : Hotte-de-Fer EX Miraidon EX Flotte-Mèche EX Koraidon EX

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Pokémon du Passé et Pokémon du Futur

Deux autres missions secrètes sont proposées et elles mettent à l'honneur le grand thème de cette extension : les Pokémon paradoxes. En les réunissant, les joueurs obtiendront un emblème représentant soit Rugit-Lune, soit Garde-de-Fer.

Vous pouvez retrouver la liste des cartes à réunir en cliquant sur le lien juste au-dessus. À la différence de la plupart des missions secrètes, ces deux objectifs sont plus accessibles car ils demandent de réunir des cartes du set principal. Elles peuvent donc facilement être obtenues via l'option Partage, en échange de Points booster ou via la Pioche miracle.

Des mini-missions secrètes ajoutées à Pokémon Pocket, avec de plus petites récompenses

Avec la disparition des missions de Cartodex, Pokémon Pocket a changé les règles et permet aux joueurs de récupérer des récompenses de manière automatique, simplement en réunissant des cartes spécifiques. Désormais, en complétant une ligne du Cartodex de l'extension ou en réunissant toutes les cartes d'un même type ou d'une même rareté, les joueurs obtiennent des Sabliers.

Mais cette règle s'applique aussi à quelques objectifs cachés. Ces missions demandent de réunir entre 2 et 4 cartes spécifiques, quel que soit leur niveau de rareté. En les validant, les joueurs obtiendront automatiquement 12 Sabliers miracle et 2 Tickets boutique. Les missions et les cartes à réunir sont les suivantes :

Brillants comme des diamants (Akwakwak, Dimoret, Ténéfix et Terapagos EX)

Légendes de la région de Paldea (Koraidon EX et Miraidon EX)

Les futures Lames de la Justice ? (Vert-de-Fer, Roc-de-Fer et Chef-de-Fer)

Légendes qui courent à travers l'ancien monde (Serpente-Eau, Feu-Perçant et Ire-Foudre)

Si vous voulez faire le plein de récompenses, partez sans attendre sur la piste de ces Pokémon Paradoxes et des cartes les plus rares de Propulsion paradoxe. Rappelons que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.