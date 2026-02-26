Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Merveilles de Paldea et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Merveilles de Paldea et les récompenses qui y sont rattachées.
Cachées dans l'application Pokémon Pocket
jusqu'à ce qu'elles soient validées, les missions secrètes
sont des quêtes plus difficiles à réaliser que la plupart des missions de collection disponibles. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent les cartes concernées, parfois de manière accidentelle.
L'arrivée d'une nouvelle extension est donc synonyme de nouveaux objectifs secrets à valider pour les collectionneurs, les complétistes et les joueurs désireux d'obtenir quelques Sabliers supplémentaires. Merveilles de Paldea, le set disponible depuis le 26 février 2026
, continue de perpétuer cette tradition avec de nouvelles missions cachées à valider.
Quatre défis cachés vous attendent dès maintenant dans Pokémon Pocket
À cause de sa petite taille, la nouvelle extension de Pokémon Pocket ne comporte que 4 missions cachées. Du côté des récompenses, la quasi-totalité d'entre elles est composée de 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique
. Mais vous pourrez également récupérer un emblème spécial en les validant.
Les missions musée
Incontournables dans chaque extension, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares, Alternative rares et même Immersive rares spécifiques
. Dans Merveilles de Paldea, vous aurez 2 objectifs de ce genre à valider. Mais elles pourraient agacer certains joueurs car elles demandent de réunir beaucoup de cartes difficiles à obtenir.
- Musée de Merveilles de Paldea 1 :
- Chochodile
- Toutombe
- Mordudor
- Axoloto de Paldea
- Ferdeter
- Famignol
- Musée de Merveilles de Paldea 2 :
- Miascarade EX
- Carmadura EX
- Baojian EX
- Ampibidou EX
- Gromago EX
Chasse aux pièces
La 9è génération a introduit un Pokémon collectionneur de pièces d'or : Mordudor, ainsi que son évolution, Gromago. Leur instinct de collectionneur va désormais piquer les joueurs de Pokémon Pocket avec la mission cachée Chasse aux pièces. Si vous parvenez à réunir la carte Illustration Rare de Mordudor et la carte Alternative Rare de Gromago EX
, vous obtiendrez en récompense 36 Sabliers boosters, 12 Sabliers miracle et 10 Tickets boutique.
À noter que valider cet objectif secret compte également dans la progression des deux missions musée. Ces collectionneurs ont donc tout pour plaire !
Les dresseurs de Paldea
En explorant la région de Paldea, les joueurs de Pokémon Pocket pourront rencontrer de nombreux Pokémon, mais aussi des dresseurs prêts à les aider.
Avec leur aide, vous profiterez d'effets précieux pour chambouler le cours d'une partie et amener votre équipe vers la victoire. Partez à la rencontre de ces dresseurs hors pair et ajoutez-les à votre collection. En récompense, vous obtiendrez un emblème très spécial
. Retrouvez la liste de toutes les cartes à réunir en cliquant sur le lien ci-dessus !
Bonus : Mashynn, celle qui capte tous les regards
Si elle n'est pas considérée comme une mission secrète, ce dernier objectif vous permet d'ajouter une nouvelle icone à votre collection. Elle met à l'honneur Mashynn, influence pétillante et championne de l'arène de Levalendura dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet
. Dans Merveilles de Paldea, deux cartes sont à son effigie. Mais pour valider sa mission bonus, vous aurez simplement besoin de réunir 5 exemplaires de sa version présente dans le set principal.
Une fois que vous aurez obtenu 5 cartes de Mashynn, vous obtiendrez en récompense son icone
. Vous pourrez alors l'utiliser pour personnaliser votre profil de joueur.
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