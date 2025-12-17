Pokémon Pocket : Les missions secrètes d'Embrasement écarlate et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Embrasement Écarlate et les récompenses offertes aux collectionneurs les plus déterminés (ou les plus chanceux).
Invisibles dans l'application Pokémon Pocket
jusqu'à ce qu'elles soient validées par les joueurs, les missions secrètes
sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent (parfois de manière accidentelle) les cartes concernées.
Depuis les débuts de Pokémon Pocket, chaque nouvelle extension a eu droit à sa liste d'objectifs secrets à accomplir. Embrasement Écarlate
, la série de cartes disponible depuis le 17 décembre 2025, perpétue cette tradition.
Six nouvelles missions secrètes vous attendent avec l'extension Embrasement Écarlate de Pokémon Pocket
De la même manière que Source secrète, Embrasement Écarlate propose 6 objectifs annexes aux collectionneurs les plus assidus, contre 7 à 9 missions dans une extension à deux ou trois boosters. Du côté des récompenses, la quasi-totalité d'entre elles est composée de 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique
.
Les deux premières missions sont bien connues des habitués car il s'agit de missions Musée. Cependant, de nouvelles missions secrètes sont proposées pour l'occasion et elles vont réveiller le côté Méga de votre Cartodex.
Les missions musée
Incontournables à chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques
. Dans Embrasement Écarlate, vous aurez 2 missions de ce type à accomplir :
- Musée d'Embrasement Écarlate 1 :
- Migalos
- Héliatronc
- Symbios
- Xerneas
- Miamiasme
- Laporeille
- Musée d'Embrasement Écarlate 2 :
- Méga-Florizarre EX
- Méga-Tortank EX
- Méga-Lockpin EX
- Méga-Steelix EX
Le Musée de Méga-Dracaufeu Y EX
En tant que vedette de l'extension, Méga-Dracaufeu Y EX a aussi droit à sa propre mission musée. Celle-ci vous demandera de réunir les 3 cartes à l'effigie de la Méga-évolution de Dracaufeu
proposées dans Embrasement Écarlate.
La mission devrait d'ailleurs donner du fil à retordre aux complétistes car il faudra obtenir la version classique disponible dans le set principal et facilement échangeable avec vos amis. Mais vous devrez être assez chanceux pour trouver la version Full Art et la version Immersive Rare, l'une des cartes les plus difficiles à obtenir de cette nouvelle série.
Deux missions thématiques pour les Méga-évolutions de cette nouvelle extension
Si Méga-Dracaufeu Y EX a droit à sa propre mission thématique, Florizarre et Tortank ne sont pas oubliés. Les deux autres Starters sont les vedettes de deux autres missions secrètes nécessitant de réunir respectivement 6 et 5 cartes différentes
.
D'ailleurs, si vous les validez, vous obtiendrez en récompense un emblème spécial
à l'effigie du Starter correspondant dans sa forme méga-évoluée. Pour connaître les cartes à réunir, n'hésitez pas à consulter notre article ci-dessus.
Réunir toutes les cartes du set principal d'Embrasement Écarlate
Enfin, l'ultime mission secrète d'Embrasement Écarlate vous demandera d'obtenir toutes les cartes de rareté 1 diamant à 4 diamants. Cela signifie que vous devrez avoir les 69 cartes du set principal, EX comprises
.
Mais comme l'extension est une mini-série, cette mission pourra être validée assez facilement, notamment en utilisant les Points boosters pour fabriquer les cartes manquantes. En récompense, vous obtiendrez une icône représentant Méga-Dracaufeu Y pour personnaliser votre profil de joueur.
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