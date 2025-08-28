Pokémon Pocket : Les missions cachées de Source secrète et comment les valider

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 28 août 2025 à 12h06
Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension Source secrète et les récompenses qui sont rattachées.
Pokémon Pocket : Les missions cachées de Source secrète et comment les valider
Invisibles dans l'application Pokémon Pocketles missions cachées sont des objectifs plus difficiles à réaliser que la plupart des quêtes proposées. Cependant, elles offrent de belles récompenses à celles et ceux qui réunissent sans le vouloir les cartes concernées. Chaque extension propose sa série de missions secrètes, y compris l'extension disponible depuis le 28 août 2025, Source secrète.

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Cinq nouvelles missions cachées liées à l'extension Source secrète de Pokémon Pocket

Tout comme ça a déjà été le cas avec les mini-extensions Lumière Triomphale et Crise interdimensionnelle, Source secrète ne propose qu'un petit nombre de missions cachées à valider. Au total, cinq objectifs annexes attendent dresseurs et collectionneurs, contre 6 à 8 missions dans une extension à deux boosters. Du côté des récompenses, la quasi-totalité d'entre elles est composée de 36 Sabliers miracle, de 12 Sabliers boosters et de 10 Tickets boutique.

Les deux premières missions sont bien connues des habitués car il s'agit de missions Musée. Cependant, de nouvelles missions secrètes vont demander de réunir des trios atypiques ainsi que les petits résidents de la garderie Pokémon.

Les missions musée

Incontournables à chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket, les missions Musée demandent de réunir des cartes Illustration rares ou Alternative rares spécifiques. Dans Source secrète, vous aurez 2 missions de ce type à accomplir : 
  • Musée de Source secrète 1 :
    • Milobellus
    • Limonde
    • Voltoutou
    • Latios
    • Phampy
    • Azurill
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  • Musée de Source secrète 2 : 
    • Cotovol EX
    • Entei EX
    • Raikou EX
    • Tartard EX
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L'envol de Granivol

Cette mission cachée vous demandera de réunir tous les stades d'évolution de Granivol, l'un des Pokémon vivant dans la région de Johto. Si Granival et Floravol peuvent être obtenus dans le set principal, la vraie difficulté viendra de Cotovol EX. Pour valider cet objectif, vous devrez impérativement obtenir la version alternative, également demandée pour valider la mission Musée de Source secrète 2. 

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Les légendes fuyant à travers les plaines

Si vous avez joué aux versions Or, Argent, Heart Gold ou Soul Silver de Pokémon, vous savez que Raikou, Entei et Suicune sont des Pokémon fuyards. Il n'y a pas de point précis où les rencontrer et si vous tentez de les combattre ou de les attraper, ils s'échappent après votre première action. Cette collection rend hommage à ces 3 esprits qui courent librement dans les paysages de Johto. Pour la valider, vous devrez réunir les versions Alternative rare de Raikou EX et d'Entei EX mais également la carte Immersive Rare de Suicune EX

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Les Pokémon qui peuvent attaquer immédiatement 2

L'une des missions classiques de l'extension Source secrète s'appelle « Les Pokémon qui peuvent attaquer immédiatement ». Celle-ci demande de réunir au moins une fois chacun des bébés Pokémon de l'extension, à savoir Azurill, Toudoudou et Babimanta. Mais la version cachée demande de réunir les versions holographiques de ces 3 Pokémon, mais aussi la version Illustration rare d'Azurill et la carte Gold rare de Babimanta

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Même si elle est assez simple en apparence, cette mission aux allures de crèche sera l'une des plus compliquées à valider à cause du taux d'obtention très bas de la carte Gold rare. Mais si vous parvenez à réunir ces 5 cartes de bébés Pokémon, vous obtiendrez en récompense un emblème spécial représentant Babimanta.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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