Pokémon Pocket : Les missions secrètes de Lumière triomphale et comment les valider

Découvrez les cartes à réunir pour compléter les missions secrètes de Lumière triomphale et les récompenses que vous obtiendrez dans Pokémon Pocket.
Depuis le lancement de Pokémon Pocket
, les missions secrètes sont des objectifs secondaires qui n'apparaissent pas dans l'onglet Missions du jeu. Les joueurs ne découvrent qu'ils ont validé un objectif qu'en réunissant une liste de cartes spécifiques. Même si elle compte moins d'objectifs secrets que les précédentes séries, Lumière triomphale possède également ses missions cachées à valider.
Cependant, celles-ci risquent de donner du fil à retordre aux collectionneurs, notamment l'une d'entre elles axée sur le Pokémon star de l'extension. Toutefois, valider ces missions peut vous permettre d'obtenir beaucoup d'objets utiles en jeu.
Trois missions Musée et une quête des chroniques anciennes pour les joueurs de Pokémon Pocket
Au total, il est possible de valider 4 missions secrètes pour l'extension Lumière triomphale
, divisées en deux catégories. La première catégorie est constituée de 3 missions Musée. Celles-ci vous demandent de réunir une sélection de cartes spécifiques. En récompense, les joueurs obtiendront 36 Sabliers miracle, 12 Sabliers booster et 10 Tickets boutique
. Mais Lumière triomphale ajoute un petit twist à ces missions cachées.
En règle générale, les missions Musée impliquent de réunir des cartes Illustration rare à une étoile ou des cartes alternatives à deux étoiles et à bordure arc-en-ciel. De manière occasionnelle, une carte Dresseur full art peut aussi être demandée. Mais pour la première fois, les missions secrètes exigent d'obtenir des cartes provenant du set principal.
Cela pourrait faciliter l'accomplissement des objectifs, mais ce n'est pas systématiquement le cas.
Pour valider les trois missions Musée de Lumière triomphale, voici les cartes à rassembler :
- Musée de la lumière triomphale 1 :
- Démolosse
- Marill
- Zarbi
- Simularbre
- Magnéti
- Shaymin
- Musée de la lumière triomphale 2 :
- Phyllali EX
- Givrali EX
- Carchacroc EX
- Tarinorme EX
- Musée de la lumière triomphale 3 :
- Arceus (version holographique du set principal)
- Arceus EX (version du set principal)
- Arceus EX (version Full art 2 étoiles)
- Arceus EX (version Immersive rare 3 étoiles)
- Arceus EX (version Gold rare)
Quant à la dernière mission de l'extension, elle demande de réunir les cartes représentant 6 Pokémon légendaires et une carte Dresseur liés à l'histoire de la région de Sinnoh. Sur les 7 cartes demandées, 5 proviennent du set principal et deux sont des cartes secrètes :
- Heatran
- Palkia forme Originelle
- Dialga forme Originelle
- Giratina
- Arceus EX
- Shaymin
- Doyenne de Célestia
Mais si vous les réunissez, vous obtiendrez en récompense un insigne représentant Shaymin.
Alors croisez les doigts et pensez à utiliser la Pioche miracle pour accomplir ces missions cachées !
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