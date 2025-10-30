Pokémon Pocket : Les boosters de 6 cartes de retour dans Méga-Ascension avec une sacrée surprise

S'ils avaient temporairement disparus, les boosters de 6 cartes semblent avoir été réintégrés dans Pokémon Pocket avec l'extension B1, Méga-Ascension. D'ailleurs, si vous ouvrez l'un d'entre eux, vous trouverez en dernière carte des Pokémon très prisés !
En juillet 2025, les joueurs de Pokémon Pocket
ont fait une découverte étonnante au lancement de l'extension Sagesse entre Ciel et Mer. Au gré des ouvertures, les plus chanceux ont trouvé des paquets contenant non pas 5, mais 6 cartes
. Cette belle surprise servait notamment à introduire un nouveau type de carte dans le jeu de DeNA.
Depuis cette découverte, la mécanique des boosters de 6 cartes a été reprise dans Source secrète
, mais semblait avoir disparu depuis. Mais c'était sans compter sur les développeurs du jeu de cartes à collectionner. Ces paquets plus imposants sont de retour pour le lancement de Méga-Ascension
. D'ailleurs, la fameuse sixième carte risque fort de faire des envieux !
Une surprise de taille vous attend peut-être dans les boosters Méga-Ascension de Pokémon Pocket
Lors de l'ouverture, des étoiles ainsi qu'un fond de couleur arc-en-ciel peuvent apparaitre, signifiant que le paquet contient une carte supplémentaire. Ce simple ajout a déjà de quoi faire le bonheur des collectionneurs. Il permet d'avoir une chance de plus de compléter le Cartodex de l'extension. D'autant que, contrairement à la première apparition des paquets à 6 cartes, la carte ajoutée est une carte secrète
.
Sur les captures d'écran partagées sur les réseaux sociaux, la sixième carte de ces boosters de Méga-Ascension est systématiquement celle d'un Pokémon chromatique (aussi appelé Shiny).
Or, ces cartes sont particulièrement difficiles à obtenir. Il est donc possible d'avoir un paquet contenant deux cartes secrètes, avec la garantie d'obtenir une carte Shiny dans les boosters de 6 cartes.
Une carte Shiny garantie dans les boosters contenant 6 cartes
En parcourant l'encart « Chance d'obtention » des boosters de Méga-Ascension
, un détail choquant apparait : les boosters à 6 cartes possèdent leur propre catégorie avec des chances d'obtention dédiées. Notez que si vous êtes confrontés à ce cas de figure, vous avez 68 % de chances d'obtenir un bébé Shiny en 6è carte et 31 % de chances de tomber sur une carte EX
, soit une carte à deux éclats colorés.
Mais vous, avez-vous eu la chance d'ouvrir un paquet contenant 6 cartes dans Pokémon Pocket et quelle surprise se trouvait dans le dernier emplacement du paquet ? Partagez-nous vos anecdotes dans les commentaires !
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