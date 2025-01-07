Pokémon Pocket : Le premier événement Pioche miracle de l'année est disponible

Si vous souhaitez ajouter des cartes inédites de Salamèche et Carapuce à votre Cartodex, profitez dès à présent de leur événement Pioche miracle et ses bonus dans Pokémon Pocket.
Depuis son lancement en octobre 2024, Pokémon Pocket
a déjà proposé 4 événements Pioche Miracle à la communauté. Lors de ces épisodes occasionnels, les dresseurs peuvent tenter d'obtenir des cartes inédites liées à un Pokémon spécifique ou à un type particulier. Ainsi, les dresseurs ont pu compléter leurs collections avec des créatures de type Feu et Électrique, mais aussi récupérer des cartes promotionnelles spéciales décorées d'un tampon Leveinard.
Ce sont ces cartes qui sont à l'honneur pour le premier événement Pioche Miracle de l'année 2025. Proposé depuis le 7 janvier,
il est l'occasion pour les joueurs d'obtenir deux cartes inédites. D'ailleurs, celles-ci devraient ravir les passionnés de la première Génération car les Starters jouent les vedettes.
Salamèche et Carapuce promotionnels obtenables de deux manières dans Pokémon Pocket
Pour participer à cet événement, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Pioche Miracle, accessible depuis l'écran principal du jeu.
La première pioche proposée est liée à l'événement et peut prendre deux formes différentes. La première est gratuite et vous octroie une chance sur 5 d'obtenir une carte Pokémon
. Cependant, vous devrez choisir judicieusement, car à la place d'une carte, vous pouvez obtenir en récompense un Sablier Miracle ou un Ticket promotionnel temporaire.
Veillez également à bien observer la carte proposée via cette pioche avant de tenter votre chance. En effet, celle-ci ne comporte pas systématiquement le tampon Leveinard. La carte proposée est alors identique à celle proposée dans l'extension Puissance génétique.Le deuxième type de pioche disponible est payant
. En règle générale, il est indiqué sur l'écran d'accueil de Pokémon Pocket qu'une Pioche Leveinard est disponible. Coûtant 2 cœurs de votre jauge Vitalité Miracle
, cette pioche vous offre plus de chances d'obtenir les cartes de l'événement. Selon le tirage proposé, vous pouvez retrouver entre 3 et 4 exemplaires d'une carte spécifique et 1 à 2 exemplaires de l'autre. Celles-ci sont systématiquement décorées du tampon, preuve qu'il s'agit de cartes promotionnelles.Disponible jusqu'au 21 janvier 2025,
l'événement Pioche Miracle ne comporte pas à l'heure actuelle de missions dédiées ou de boutique associée. En temps normal, ces deux éléments sont proposés au lancement. Mais exceptionnellement, ils arriveront lors de la phase 2, prévue pour la semaine prochaine.
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