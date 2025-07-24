Pokémon Pocket : La nouvelle monnaie utilisée pour les échanges inquiète les joueurs

Dans quelques jours, les joueurs de Pokémon Pocket utiliseront une nouvelle monnaie à la place des Jetons échange s'ils veulent troquer des cartes. Mais DeNA est très silencieux sur le sujet et cela commence à inquiéter la communauté.
Le 16 juillet dernier, les joueurs de Pokémon Pocket ont appris via un message en jeu que le nouveau système d'échange allait officiellement être mis en place à la fin du mois
. Cette annonce marque un grand changement dans la manière de troquer des cartes avec ses amis et la fin d'une monnaie controversée : le Jeton échange. Désormais, pour échanger une carte, les joueurs devront utiliser une autre monnaie déjà présente en jeu, la Poudre éclat
.
Le coût d'un échange en Poudres éclat : un sujet encore inconnu
Boudée par la plupart des utilisateurs, la Poudre éclat servait uniquement à ajouter des effets déco sur vos cartes préférées. Mais peu de joueurs les utilisent de cette manière, d'autant qu'il est très facile d'en acheter lors des événements en jeu ou en transformant les doublons accumulés.
Or, certains ont remarqué qu'ils avaient accumulé de très grandes quantités de Poudres éclat depuis le lancement de Pokémon Pocket
. Ce simple détail a donné lieu à une question intimidante : combien coûtera un échange en jeu avec cette monnaie ?
Le coût des échanges dans Pokémon Pocket a toujours fait débat, et ce depuis les débuts de la fonctionnalité. Mais les chiffres partagés par certains joueurs peuvent supposer qu'une seule carte pourrait coûter plusieurs milliers de Poudres éclat
, voire plus encore pour les cartes les plus rares.
Plus de 230 000 Poudres éclat accumulées par certains joueurs de Pokémon Pocket
Pour savoir combien de Poudres éclat vous avez à votre disposition, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Cartodex de l'application Pokémon Pocket, d'ouvrir la carte de votre choix puis de sélectionner l'onglet « Obtenir des objets ». Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pourrez alors voir apparaitre le nombre de Poudres éclat possédées.
Comme pour les Sabliers boosters, il existe un plafond à l'écran, mais il est possible d'avoir plus de Poudres éclat que la limite affichée. Or, celle-ci serait fixée à 99 999+
. Sur Reddit, des joueurs ont confié qu'ils possédaient plus de 140 000 Poudres éclat. L'un d'eux a même partagé une capture d'écran révélant un compte avec plus de 230 000 Poudres éclat disponibles
.
Tous ces détails laissent penser que les échanges pourraient bien continuer de coûter très cher aux joueurs de Pokémon Pocket. Désormais, il faut patienter jusqu'au retour des échanges, prévu le 30 juillet, pour lever le voile sur ce mystère.
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