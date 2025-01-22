Pokémon Pocket : La date et le thème de la nouvelle extension déjà connus ?

Prévue pour la fin du mois de janvier, la deuxième extension principale de Pokémon Pocket intrigue la communauté. Mais des rumeurs dévoileraient la génération mise à l'honneur.
Pokémon Pocket
propose un cycle d'extensions similaire à celui des cartes proposées dans le TCG Pokémon. Après plusieurs semaines, une nouvelle série est donc proposée aux joueurs afin de leur donner envie de compléter leur Cartodex. Des rumeurs avaient déjà annoncé l'arrivée à la fin du mois de janvier de la deuxième extension majeure du jeu mobile
. En effet, il faut garder à l'esprit que L'Île Fabuleuse
est une mini-série et non une extension principale au même titre que Puissance génétique.
Cependant, aucune information officielle n'a encore été partagée. Les théories et les rumeurs s'accumulent au sein de la communauté et sur les réseaux sociaux. Mais l'une d'entre elles donnerait des détails sur les Pokémon mis à l'honneur dans cette nouvelle série de cartes. Si elle se vérifie, elle devrait ravir les amateurs des anciennes générations.
La 4e génération au cœur de la série A2 de Pokémon Pocket ?
Puissance génétique avait fait des Pokémon de la première génération ses vedettes, tant sur le visuel des paquets que dans les différentes missions à valider. Il serait donc logique de penser que la deuxième génération, apparue dans les jeux Or, Argent et Cristal, soit à l'honneur dans la deuxième extension de Pokémon Pocket. Pourtant, ce ne serait pas celle-ci mais plutôt la 4e génération qui serait la star de cette nouvelle série de cartes.
C'est en tout cas ce qu'affirme Pyoro, un insider réputé au sein de la communauté Pokémon. D'après ses informations, la série A2 de Pokémon Pocket inclurait des cartes de 4e génération
. Il serait donc possible de voir Lucario, Pingoléon, Torterra, Dialga et Palkia avoir des cartes à leur effigie dans cette série. En plus de cette information, il indique que l'extension A2 serait disponible à partir du 30 janvier prochain dans Pokémon Pocket.
À ce stade, il ne s'agit encore que de rumeurs.
Tant que The Pokémon Company n'a pas officialisé ces révélations, elles peuvent être incorrectes. Cependant, il resterait moins d'une semaine à patienter si cela est vrai. En attendant cette sortie, préparez au mieux l'arrivée de l'extension A2
en adoptant les bons réflexes.
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