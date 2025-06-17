Pokémon Pocket : La date de sortie et les détails de l'extension A3b déjà connus ?

Alors que Crise Interdimensionnelle n'est disponible que depuis quelques semaines seulement, Pokémon Pocket préparerait déjà l'arrivée de sa prochaine série de cartes. D'ailleurs, son lancement serait tout proche.
Les joueurs de Pokémon Pocket
ont été habitués aux sorties régulières de nouvelles extensions. La dernière série en date, Crise interdimensionnelle
, met à l'honneur les Ultra-Chimères de la région d'Alola et est disponible en jeu depuis le 29 mai dernier. Mais certains ont déjà les yeux rivés sur la nouvelle collection de cartes qui va dévorer leur portefeuille de Sabliers boosters. D'ailleurs, une date est évoquée pour le lancement de ces nouveaux boosters
.
Des grandes vacances qui démarrent en beauté dans Pokémon Pocket avec la sortie de l'extension A3b ?
D'après le média espagnol Alfa Beta Juega
, la prochaine extension de Pokémon Pocket pourrait être disponible en jeu à partir du 26 juin prochain
. Elle contiendrait plus de 100 cartes, mais le thème global de cette potentielle nouvelle série ne serait pas encore connu.
Annoncer une sortie dans les derniers jours du mois semble logique car depuis les débuts du jeu, chaque nouvelle extension de Pokémon Pocket a été lancée à ces périodes
: Gardiens Astraux
est sorti le 30 avril 2025, Réjouissances rayonnantes et ses nombreux shinys
sont arrivés dans l'application le 27 mars 2025... Même s'il faut attendre la confirmation de DeNA ou de The Pokémon Company, il est fort probable que la sortie de l'extension survienne dans les derniers jours de juin.
Une extension accompagnée de quelques changements dans les parties classées
Dans la foulée de cette fuite, d'autres informations suggèrent que les modifications concernant le système de rang des parties classées
débuteraient également au lancement de l'extension A3b. Pour rappel, le 29 mai dernier, The Pokémon Company confirmait l'arrivée de ces changements dans une mise à jour future, sans donner de date précise
. Entre autres, cette mise à jour fait qu'il n'y aurait plus de baisse de rang à la mi-saison pour les joueurs des rangs Hyper Ball et Master Ball.
Mais pour savoir si c'est bel et bien le cas, il va falloir encore patienter quelques jours. En attendant, Pokémon Pocket reste jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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