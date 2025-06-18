Pokémon Pocket met à l'honneur les Évolitions dans sa toute nouvelle extension

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 juin 2025 à 15h50
L'année 2025 est l'année d'Évoli et Pokémon Pocket va participer à cet événement à sa manière. En effet, la nouvelle extension du jeu vient d'être annoncée et elle célèbre toutes les Évolitions de cet adorable Pokémon.
Pokémon Pocket met à l'honneur les Évolitions dans sa toute nouvelle extension
Alors que les rumeurs concernant le thème de la prochaine extension de Pokémon Pocket se multipliaient, The Pokémon Company a surpris les joueurs en partageant le teaser de la série sur X/Twitter. Pour la plus grande joie de millions de joueurs, le petit Évoli et ses Évolutions vont être les vedettes de cette mini-série résolument mignonne et colorée. Préparez vos Sabliers boosters car vous allez prochainement voyager vers une clairière enchantée. 

La Clairière d'Évoli, le tout nouveau booster à thème qui va faire craquer les joueurs de Pokémon Pocket

Après Crise interdimensionnelle et ses Ultra-Chimères, Pokémon Pocket vient mettre un peu de douceur dans nos ouvertures quotidiennes avec La Clairière d'Évoli. Comme pour l'extension en cours, il ne s'agit pas d'une série principale, mais bien d'un booster à thème. L'extension contient donc moins de cartes que certaines séries comme Gardiens astraux. Mais tous les dresseurs et dresseuses risquent de succomber à ces boosters car chacun a son Évolition préférée.

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Dans ce premier aperçu, les joueurs peuvent apercevoir des cartes classiques mettant à l'honneur Voltali, Noctali ou encore Phyllali, mais aussi des versions EX de Pyroli et d'Évoli ou encore une version Full Art de Nymphali EX. Les dernières secondes de la vidéo montrent également que l'extension sera douce et sucrée avec l'apparition furtive de Sucroquin, de Pania et de son sac Évoli ou encore de Charmilly.

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Quand l'extension La Clairière d'Évoli sera-t-elle disponible dans Pokémon Pocket ?

Enfin, l'information que tous les joueurs et toutes les joueuses de Pokémon Pocket attendaient a été dévoilée en toute fin de vidéo. La Clairière d'Évoli (longtemps connue comme l'extension A3b) sera disponible en jeu à partir du 26 juin prochain.

Miniature vidéo
 
Il vous reste donc une petite semaine pour accumuler le plus de Sabliers boosters possible et préparer au mieux l'arrivée de ces nouvelles Évolitions dans le jeu. Rappelons pour conclure que Pokémon Pocket est jouable gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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