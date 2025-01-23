Pokémon Pocket : L'extension A2 officialisée avec une date de sortie

The Pokémon Company a partagé une vidéo présentant le nom, les Pokémon en vedette sur les boosters et la date de sortie de la 2e extension de Pokémon Pocket.
Depuis quelques jours, les rumeurs concernant la deuxième extension principale de Pokémon Pocket
se sont multipliées. Un leak affirmait d'ailleurs que l'extension A2 mettrait en avant les Pokémon de 4e génération
. Le 23 janvier 2025, The Pokémon Company a mis en ligne sur le compte officiel X/Twitter de Pokémon Pocket une vidéo annonçant ce que les dresseurs attendaient avec impatience.
Space-Time Smackdown, une extension de Pokémon Pocket axée sur Dialga et Palkia
La toute nouvelle extension de Pokémon Pocket mettra à l'honneur les gardiens du temps et de l'espace : Dialga et Palkia, les Pokémon légendaires de 4e génération
et mascottes des versions Diamant et Perle. Pour les passionnés de la région de Sinnoh, cette nouvelle série Pokémon Pocket permettra d'ajouter à votre collection toutes vos créatures préférées, des Starters aux Évolitions en passant par une version EX de Pachirisu.
Baptisée « Choc spatio-temporel »
(Space-Time Smackdown en anglais), l'extension A2 proposera non pas trois, mais deux visuels de boosters différents.
L'un est bleu et met à l'honneur Dialga, tandis que le second, rose, est à l'effigie de Palkia. À l'heure où ces lignes sont écrites, aucune précision n'est donnée sur le nombre de cartes incluses dans cette extension.
Mais bonne nouvelle pour les plus impatients : vous ne devrez patienter que quelques jours avant de pouvoir profiter de ces toutes nouvelles ouvertures. L'extension Choc spatio-temporel sera en effet disponible à partir du 30 janvier prochain
.
La veille, le 29 janvier, une autre fonctionnalité très attendue des joueurs fera ses débuts dans Pokémon Pocket : les échanges.
Entre ces bonnes nouvelles et l'apparition massive de Pokémon Psy
, la fin du mois de janvier s'annonce déjà riche en surprises pour la communauté Pokémon Pocket.
commentaire (1)
Olala ça va être génial