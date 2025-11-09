Pokémon Pocket : Invoquez la puissance du tonnerre en jouant ce deck Voltali EX

Attention : orage en approche dans Pokémon Pocket ! Tout juste arrivé, Voltali EX est en train de s'imposer contre les meilleurs decks classés avec quelques éclairs, un mur électromagnétique et une bonne dose de mignonnerie.
Dans Pokémon Pocket
, les amateurs d'Évolitions sont gâtés. Si la sortie de l'extension La Clairière d'Évoli vient immédiatement à l'esprit, les différentes évolutions d'Évoli sont à l'honneur depuis le lancement du jeu. Voltali a d'ailleurs déjà eu droit à de nombreuses déclinaisons
. Mais jusqu'à très récemment, l'Évolition électrique n'avait pas encore eu droit à sa version EX. Méga-Ascension, l'extension disponible en jeu depuis le 30 octobre 2025
, a corrigé cette injustice. Mais elle a aussi donné un sacré coup de boost au Pokémon électrique, au point d'en faire l'une des vedettes de la nouvelle méta classée. Pour dompter les éclairs, lisez les lignes qui suivent !
Voltali EX et ses amis prêts à électriser vos adversaires
S'il possède une attaque infligeant 80 points de dommage pour deux énergies de foudre
, Voltali EX est aussi un compagnon parfait pour infliger des dégâts sans rien faire. Son talent Mur électromagnétique
fait qu'à chaque énergie attachée par votre adversaire, il inflige 20 points de dégâts au Pokémon actif de l'autre côté du champ de bataille. Mais s'il est pratique en solo, c'est en équipe que Voltali EX devient plus fort.
Tout comme les autres Évolitions de Pokémon Pocket, Voltali EX ne peut pas être posé immédiatement sur le terrain. Vous devez impérativement avoir une carte Évoli en jeu (sur le banc ou en zone active) pour l'invoquer. Afin de gagner du temps et d'éliminer quelques menaces avant son arrivée, Plumeline et Zeraora sont de parfaits canaliseurs
. Si malgré tout Voltali EX n'apparait pas, Pikachu EX peut être une bonne alternative, infligeant de gros dégâts.
Les cartes à réunir pour utiliser le deck Voltali EX dans Pokémon Pocket
Si vous souhaitez ajouter un nouveau deck axé sur une Évolition ou tester l'efficacité de ce deck qui dépasse les 220 V réglementaires, voici les cartes que vous devrez réunir dans Pokémon Pocket et les extensions correspondantes :
- Évoli x2 (Méga-Ascension booster Léviator)
- Plumeline (Gardiens astraux booster Solgaleo)
- Zeraora x2 (Crise interdimensionnelle)
- Voltali EX x2 (Mega-Ascension booster Léviator)
- Pikachu EX (Réjouissances rayonnantes)
- Échange élémentaire x2 (Sagesse entre Ciel et Mer)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Vitesse + (Boutique en jeu)
- Copieuse (Méga-Ascension booster Léviator)
- Hélio (Choc Spatio-temporel)
- Câble électrique (Crise interdimensionnelle)
- Flora (Méga-Ascension booster Braségali)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Red (Réjouissances rayonnantes)
Même s'il peut être très efficace et rapide à mettre en place, le deck Voltali EX de Pokémon a quelques défauts qui peuvent dissuader les joueurs.
Reposant beaucoup sur la rapidité de la pioche de Voltali, il peut devenir inefficace si la chance n'est pas au rendez-vous, et ce malgré les 2 Recherches professorales présentes dans le deck.
De plus, pour pouvoir utiliser son talent, Voltali EX doit impérativement devenir le Pokémon actif. Attention donc aux Pokémon de type Combat et aux attaques puissantes. Avec seulement 140 points de vie, Voltali EX peut facilement être mis K.O par d'autres Pokémon EX plus redoutables ou par des Méga-évolutions.
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