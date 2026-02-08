Pokémon Pocket : Frappez fort en parties classées avec le deck Méga-Kangourex EX

En seulement quelques jours, Méga-Kangourex EX s'est imposé comme l'une des cartes les plus polyvalentes et les plus efficaces de Pokémon Pocket. Découvrez comment jouer le duo frappeur avec ce deck qui a du punch !
Depuis le lancement de la série B et l'arrivée de Méga-Ascension, les Méga-évolutions ont envahi les parties classées
de Pokémon Pocket
. Même s'il s'agit d'une mécanique à double tranchant, la robustesse et la puissance des monstres poussent de nombreux joueurs à les ajouter à leurs decks.
Plusieurs Pokémon ont permis à leurs dresseurs d'enchaîner les victoires, que ce soit Méga-Absol EX
, Méga-Lockpin EX ou le très apprécié Méga-Dracaufeu EX
. D'ailleurs, les joueurs peuvent récupérer pour une durée limitée toutes les cartes pour créer un deck Méga-Braségali EX. Mais avec Parade onirique, un nouveau challenger est venu imposer sa loi : Méga-Kangourex EX
.
Deux atouts pour une famille qui s'intègre à de nombreux decks
Dans sa forme méga-évoluée, le petit de Kangourex quitte sa poche pour participer au combat. Cette caractéristique se retrouve sur l'effet de la carte de Parade onirique avec l'attaque Double poing familial.
Au premier abord, celle-ci peut paraître coûteuse à lancer et peu efficace avec seulement 80 points de dommage. Mais la vraie force de cette attaque vient du fait qu'une deuxième salve survient juste après ce premier coup.
Le Pokémon adverse subit donc une première attaque à 80 points, puis une seconde à 40 points. D'ailleurs, les dégâts infligés peuvent être augmentés
en exploitant les faiblesses ou en utilisant la carte dresseur Red. Mais le point le plus intéressant est que si le Pokémon actif est mis K.O par la première attaque, le monstre remplaçant subira la deuxième attaque.
Ce détail fait de Méga-Kangourex EX un parfait combattant pour éliminer les Pokémon ayant une robustesse moyenne. De plus, son type Incolore fait qu'il peut être utilisé dans tous les decks,
sans aucune restriction liée aux énergies.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Méga-Kangourex EX dans Pokémon Pocket
Si vous êtes un habitué des parties classées, vous remarquerez que le deck Méga-Kangourex EX rappelle le deck Plumeline qui avait fait enrager les dresseurs à la sortie de Gardiens astraux. S'il était optimisé pour n'utiliser que des énergies de type électrique, une variante avec Amphinobi existait. Le deck Méga-Kangourex EX repose sur cette base en exploitant les talents de certains monstres pour assurer la défense de son Pokémon vedette.
Pour utiliser la double poigne de Méga-Kangourex EX, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :
- Pichu x2 (Sagesse entre Ciel et Mer, booster Lugia)
- Grenousse x2 (Puissance génétique, booster Dracaufeu)
- Amphinobi x2 (Puissance génétique, booster Dracaufeu)
- Plumeline x2 (Gardiens astraux)
- Méga-Kangourex EX (Parade onirique)
- Poké Ball x2 (Boutique en jeu)
- Super Bonbon x2 (Gardiens astraux)
- Copieuse (Méga-Ascension, booster Léviator)
- Hélio (Chos Spatio-temporel, booster Palkia)
- Althéo (Gardiens astraux, booster Lunala)
- Nacchara (Lumière triomphale)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Serena (Embrasement écarlate)
Très utile dans de nombreux decks, Méga-Kangourex EX doit toutefois être protégé pour éviter de perdre la partie. Avec seulement 180 points de vie, il reste assez faible
comparé à d'autres Méga-évolutions comme Méga-Steelix ou Méga-Dracaufeu.
Il faut donc impérativement avoir Plumeline sur le banc pour bloquer les attaques adverses
ou le sauver d'un coup fatal en utilisant Althéo. Si vous utilisez rarement Amphinobi, il est donc recommandé de remplacer Nacchara par Red, qui augmente de 20 les dommages faits par Méga-Kangourex EX s'il est en jeu.
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