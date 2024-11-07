Pokémon Pocket : En combien de temps est-il possible d'obtenir toutes les cartes de Puissance génétique ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 07 novembre 2024 à 16h30
Si vous ouvrez uniquement les 2 boosters offerts quotidiennement dans Pokémon Pocket, vous devrez être très patient et régulier pour compléter la première extension du jeu.
Pokémon Pocket : En combien de temps est-il possible d'obtenir toutes les cartes de Puissance génétique ?
Pour de nombreux collectionneurs de cartes Pokémon, l'un des objectifs ultimes est de réunir le Master Set d'une extension, c'est-à-dire un exemplaire de toutes les cartes qu'elle contient. Ce principe s'applique également pour Pokémon Pocket et sa première extension, Puissance génétique. Si d'autres arriveront dans les mois à venir, les utilisateurs de l'application se demandent dans combien de temps cet objectif peut être atteint. Mais la réponse diffère selon que les dresseurs optent ou non pour l'achat du Pass Premium

Deux ans de connexions quotidiennes à Pokémon Pocket pour compléter le Cartodex

Un utilisateur de l'application a calculé la durée minimale nécessaire pour obtenir l'ensemble des cartes de la première extension de Pokémon Pocket. Dans une publication très détaillée partagée sur Reddit, il analyse via des graphiques le temps passé sur le jeu pour ajouter les 286 premières cartes du titre à votre Cartodex. Or, en utilisant uniquement les fonctionnalités gratuites (les deux boosters quotidiens et la Pioche miracle), il faudrait 655 jours à un dresseur pour atteindre cet objectif. Cela représente un peu moins de 2 ans de jeu.

Simulating how many days it would take to get a complete collection (WITH GRAPHS!)
byu/TCGPCollector inPTCGP

En revanche, les personnes ayant souscrit au Pass Premium peuvent compléter ce Master set plus rapidement. En effet, ils bénéficient d'une ouverture supplémentaire par jour. Grâce à elle, ils n'ont besoin que de 437 jours de jeu pour voir leur Cartodex de Puissance génétique complété à 100 %, soit 14 mois de connexions.

Néanmoins, il faut garder à l'esprit que cette statistique est donnée à titre purement indicatif. Elle ne prend pas en compte la chance des joueurs, le fait d'utiliser des Sabliers boosters pour ouvrir davantage de paquets ou la création de cartes. De plus, ce délai pourrait être réduit par la suite, dès que les échanges avec d'autres joueurs seront possibles. Toutefois, la patience, la régularité et la chance restent les 3 éléments indispensables pour compléter votre collection, que ce soit dans Pokémon Pocket ou avec le JCC papier.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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