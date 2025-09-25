Pokémon Pocket dévoile Deluxe Pack ex, une extension flamboyante mais temporaire

Les ouvertures de boosters vont briller dans Pokémon Pocket ! Le titre vient d'annoncer l'arrivée de Deluxe Pack ex, une extension qui promet de belles cartes dans chaque paquet.
Chaque fin de mois est marquée par l'arrivée d'une nouvelle extension de Pokémon Pocket
. Septembre 2025 n'échappera pas à cette tradition, mais la révélation du thème de l'extension se faisait désirer. Le 24 septembre, une vidéo trouvée sur le compte X/Twitter japonais du jeu donnait quelques indices prometteurs.
Mais aujourd'hui, l'annonce officielle est tombée. Dans quelques jours, vous pourrez donc ouvrir Deluxe Pack ex (ou Booster de Luxe ex en français), une extension qui amène une nouveauté majeure
dans Pokémon Pocket.
Deluxe Pack ex : une extension de Pokémon Pocket contenant au moins une carte EX dans chaque paquet
L'extension Deluxe Pack ex est une mini-extension qui fait la part belle au brillant, au clinquant et aux cartes les plus rares. Contrairement à ses aînées, chaque booster de cette extension dorée ne contiendra pas 5, mais seulement 4 cartes
. Cependant, tous les paquets ouverts contiendront au minimum une carte de rareté 4 diamants
. Vous pourrez donc avoir au moins une carte EX en ouvrant un booster.
Pour les joueurs et les collectionneurs du TCG Pokémon
, la référence est amusante. En effet, au Japon, des extensions de ce type sortent une à deux fois par an avec des hits (c'est-à-dire des cartes holographiques, EX et plus rares) garanties dans chaque ouverture. Deluxe Pack ex reprend cette caractéristique, ce qui rendra chaque ouverture de paquet plus plaisante, notamment pour les jeunes joueurs.
La première extension du jeu disponible pour une durée limitée
Si l'idée d'obtenir au minimum un hit par ouverture est très excitante, Deluxe Pack ex proposera essentiellement des cartes qui ont déjà été proposées dans d'autres extensions
. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir si obtenir ces versions permettra de compléter le Cartodex de l'extension d'origine ou non. Pour inciter les amateurs de cartes rares à ouvrir des paquets, de nouvelles cartes secrètes seront ajoutées, avec notamment des variantes à décor doré pour plusieurs Pokémon.
Mais un autre détail est mentionné en fin de vidéo. En temps normal, quand une nouvelle extension arrive en jeu, les joueurs peuvent continuer d'ouvrir de précédents paquets via une petite manipulation
. Cependant, Deluxe Pack ex ne sera disponible que pendant un mois
. Même s'il est précisé qu'elle pourra revenir dans le futur, elle ne sera donc présente que pour une durée limitée ! Ne loupez pas le coche si vous voulez ajouter de belles cartes à votre collection virtuelle.
L'extension Deluxe Pack ex de Pokémon Pocket sera disponible dès le 30 septembre 2025 et disparaitra le 30 octobre prochain
, jour des célébrations du premier anniversaire du jeu.
commentaire (1)
Sympa mais dommage de faire ça pour une durée limitée, ceux qui jouent peu pourront pas tout récupérer