Pokémon Pocket devient déjà le troisième jeu mobile le plus rentable de la franchise

En seulement un mois d'exploitation, Pokémon Pocket a généré plus de 208 millions de dollars de recettes brutes à l'échelle mondiale, en partie grâce aux Pokémon Feu.
Sans surprises, Pokémon Pocket
est un véritable carton. L'application qui vous permet d'ouvrir des boosters quotidiennement permet de profiter du frisson de l'ouverture physique sans dépenser d'argent. Même s'il est possible de jouer gratuitement au dernier-né de The Pokémon Company et DeNA, il inclut des achats en argent réel
.
Ces microtransactions ont d'ailleurs rapporté beaucoup d'argent. Depuis le 30 octobre 2024 (date officielle de son lancement), les joueurs ont dépensé plus de 200 millions de dollars dans Pokémon Pocket.
Pokémon Pocket, 3e jeu mobile le plus rentable derrière Pokémon Masters EX et Pokémon GO
D'après les estimations de l'application AppMagic
, Pokémon Pocket aurait connu sa période de dépenses en jeu la plus importante pendant la semaine du 13 au 19 novembre avec 51,1 millions de dollars dépensés. Cependant, la journée la plus lucrative du titre est survenue le 22 novembre 2024.
En effet, ce jour-là, l'événement Apparition massive de Pokémon Feu
débutait. Or, de nombreux dresseurs jouent ce type, car il permet de jouer Dracaufeu, l'une des têtes d'affiche de la première extension de Pokémon Pocket.
En vue de renforcer leur deck, de nombreux joueurs ont donc dépensé quelques euros pour essayer d'obtenir des cartes recommandées pour ce jeu. Le 22 novembre dernier, l'application aurait enregistré 8,4 millions d'euros de transactions
. Même s'il s'agit d'une journée record, les analystes ont estimé que le titre rapportait en moyenne 6,5 millions de dollars par jour. D'ailleurs, les chiffres indiquent également quelles sont les régions du monde où les dresseurs dépensent le plus. Le Japon arrive en première place avec 90,1 millions d'euros dépensés en jeu
, suivi par les États-Unis (58,2 millions de dollars) et Taiwan complète le trio de tête avec 9 millions de dollars dépensés par les joueurs.
Grâce à ces chiffres très impressionnants, Pokémon Pocket est devenu le 3e des nombreux jeux mobiles de la franchise Pokémon en termes de rentabilité
. À l'heure où ces lignes sont écrites, le podium des jeux mobiles Pokémon en se basant sur ce critère est le suivant :
- 1ere place : Pokémon GO
- 2e place : Pokémon Masters EX
- 3e place : Pokémon Pocket
Pour conclure, rappelons que Pokémon Pocket est disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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