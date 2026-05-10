Pokémon Pocket : Devenez le roi du ring avec le deck Méga-Lucario EX

Méga-Lucario EX est prêt à frapper fort et à vous faire atteindre les sommets des parties classées avec son deck rapide et combattif. Découvrez ses atouts et les cartes à réunir pour l'utiliser dans Pokémon Pocket.

Il figure régulièrement dans le Top 10 des Pokémon les plus appréciés des joueurs. Mais depuis l'arrivée de l'extension Aura palpitante, Lucario est aussi sous les projecteurs dans Pokémon Pocket.

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Ayant droit à sa Méga-évolution, le Pokémon a éliminé un à un la concurrence avec un deck qui fait appel à de nombreux combattants. Aujourd'hui, le seigneur du ring est à portée de main et vous pouvez facilement réunir les cartes nécessaires.

Faites place aux poings déchaînés de Méga-Lucario EX

Les decks de type Combat ne sont pas les plus fréquents dans les parties classées de Pokémon Pocket. Mais avec Méga-Lucario EX, le type brille à nouveau d'autant plus que le type Psy (faiblesse des combattants) est également mis de côté par mes joueurs compétitifs. Le premier point fort de ce deck est la Méga-évolution, dont l'attaque Pulsation combattive est rapide à utiliser et plus forte avec un peu de patience.

De base, elle inflige 90 points de dégâts pour 2 énergies attachées, ce qui suffit pour éliminer la plupart des Pokémon de base et de stade 1. Mais en ajoutant une énergie de type Combat supplémentaire, l'attaque inflige 140 points de dommages. Méga-Lucario Ex peut donc très rapidement mettre fin au duel, surtout si des cartes Dresseur sont utilisées en soutien comme Cornélia ou Colisée antique.

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Si Riolu et Méga-Lucario Ex trainent à arriver, d'autres Pokémon permettent de gagner du temps. Tygnon EX profite des effets des cartes Dresseur prévues pour le Pokémon Aura, même si son attaque est assez faible. En support le long du ring, Amphinobi permet d'infliger des dégâts aux Pokémon sur le banc adverse avec son talent tout en encaissant correctement quelques attaques avec ses 120 points de vie.

Les cartes à réunir pour utiliser le deck Méga-Lucario EX dans Pokémon Pocket

Si vous souhaitez utiliser le deck Méga-Lucario EX dans les défis de Combat Solo ou les parties classées, voici la liste des cartes à réunir pour créer son deck et les extensions dans lesquelles les retrouver :

Riolu x2 (Aura palpitante)

Grenousse x2 (Puissance génétique booster Dracaufeu)

Amphinobi x2 (Puissance génétique booster Dracaufeu)

Tygnon EX (Méga Ascension booster Braségali)

Méga-Lucario EX x2 (Aura palpitante)

Glace chanceuse (Parade onirque)

Poké ball x2 (Boutique en jeu)

Super bonbon x2 (Gardiens astraux)

Colisée antique (Aura palpitante)

Copieuse (Méga Ascension booster Léviator)

Hélio (Choc Spatio-temporel booster Palkia)

Cornélia (Aura palpitante)

Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)

Bien qu'efficace, le deck Méga-Lucario EX possède un défaut notable : la méta actuelle comporte peu de Pokémon dont la faiblesse est le type Combat.

De plus, des decks puissants reposant sur d'autres Méga-évolutions comme Méga-Altaria EX, Méga-Juncko Ex ou Méga-Dracaufeu X EX ne redoutent pas l'attaque Pulsation combattive boostée. Il faut donc être rapide pour augmenter ses chances de victoire avec ce jeu qui ne manque pas de poigne.