Pokémon Pocket : Deux nouveautés majeures arriveront dans quelques semaines

Via un communiqué partagé sur X/Twitter, les développeurs de Pokémon Pocket ont annoncé la date de déploiement d'une fonctionnalité attendue et une belle surprise pour les fêtes.
Entre les missions, les combats contre d'autres joueurs ou encore la Pioche miracle, Pokémon Pocket possède déjà de nombreuses fonctionnalités variant les plaisirs de jeu. Toutefois, lorsque le titre free-to-play avait été révélé pour la première fois, des images montraient la possibilité d'échanger ses cartes en double
avec d'autres joueurs. Particulièrement attendu, ce mode Échange n'était pas disponible au lancement de Pokémon Pocket
. Mais cela changera début 2025. C'est ce qu'a confirmé le compte officiel Pokémon TCG Pocket sur X/Twitter.
Les échanges et de nouveaux paquets bientôt disponibles dans Pokémon Pocket
Dans une publication résumant le contenu des mises à jour à venir, les développeurs ont confirmé que les échanges entre joueurs seront possibles dans Pokémon Pocket à partir de janvier 2025
. La date de déploiement exacte n'a pas été indiquée par les développeurs, mais ils ont donné des précisions sur ce dernier. À l'arrivée des échanges dans l'application, toutes les cartes ne pourront pas être troquées
contre la perle rare que vous convoitez. La sélection des cartes à échanger sera progressivement étoffée dans le courant de l'année 2025, au gré des mises à jour.
Mais le communiqué des développeurs fait également mention de l'arrivée de nouveaux boosters à ouvrir avant la fin de l'année 2024.
À l'heure où ces lignes sont écrites, il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agira d'une nouvelle extension ou de boosters contenant des cartes promotionnelles, à l'image des paquets offerts lors de l'événement de combat Lokhlass-EX
. Mais ces boosters supplémentaires ressemblent déjà à de petits cadeaux de Noël
à récupérer dans l'application de cartes à collectionner.
Nous vous tiendrons informés dès que ces nouveaux paquets seront disponibles dans Pokémon Pocket et, le cas échéant, comment les obtenir.
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