Pokémon Pocket : Est-il possible de vendre ou d'échanger ses cartes ?

Si les cartes physiques peuvent s'échanger ou se revendre à des prix parfois très élevés, ce système existe-t-il dans le jeu Pokémon Pocket ?
Qu'il soit physique ou dématérialisé, le fait de collectionner des cartes à jouer permet de s'amuser, de discuter avec d'autres personnes et parfois même de gagner de l'argent. Depuis les années 2020, les exemples de cartes Pokémon vendus à des prix astronomiques se sont multipliés
. Chaque nouvelle extension possède d'ailleurs son lot de cartes recherchées, tant à l'échange qu'à la vente. Mais si ce système est très utilisé pour la version physique du JCC Pokémon, le jeu Pokémon Pocket
a décidé de privilégier la convivialité.
Des échanges bientôt ajoutés à Pokémon Pocket, mais aucune forme de vente annoncée
Lors des vidéos de présentation, il avait été annoncé que les joueurs pourraient s'échanger des cartes en vue de compléter leur collection ou leur deck. Cette fonctionnalité est bien présente dans l'application Pokémon Pocket et est visible dans l'onglet Communauté. Mais elle n'est pas disponible au lancement du jeu. Les échanges arriveront dans une mise à jour prochaine, sans date de sortie à l'heure où ces lignes sont écrites
. Dans tous les cas, ces échanges seront gratuits et pourront être effectués avec des amis.
En revanche, aucune annonce n'a été faite concernant la mise en place d'un espace de vente au sein de l'application. Il est d'ailleurs peu probable qu'il soit mis en place. Pokémon Pocket offre de nombreuses possibilités pour obtenir des cartes manquantes
, que ce soit par l'ouverture de boosters, la fabrication, la Pioche miracle ou les échanges. De plus, le titre est free-to-play, permettant d'obtenir toutes les cartes disponibles gratuitement, y compris les plus rares
. Néanmoins, il faut surveiller les annoncées liées au futur du jeu pour voir si les joueurs pourraient vendre leurs doublons de Pokémon Pocket à l'avenir.
Pour rappel, Pokémon Pocket est disponible depuis le 30 octobre 2024 sur tous les appareils iOS et Android
.
commentaire (0)