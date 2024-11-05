Pokémon Pocket : Obtenez la carte Lokhlass-EX lors du deuxième événement en jeu

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 novembre 2024 à 17h01
Quelques jours seulement après le lancement de l'événement Pioche miracle, Pokémon Pocket accueille un nouvel événement butin temporaire permettant d'obtenir jusqu'à 5 cartes promo inédites.
Pokémon Pocket : Obtenez la carte Lokhlass-EX lors du deuxième événement en jeu
Depuis le 5 novembre 2024, les dresseurs de Pokémon Pocket peuvent participer à un tout nouvel événement temporaire. À la différence de celui axé sur Miaouss et Leveinard, il demande de participer à des combats en solo pour obtenir de nombreuses récompenses. D'ailleurs, il devrait rappeler aux habitués des tournois du JCC papier un rituel lié à ce type de défi : l'obtention de boosters exclusifs contenant des cartes promotionnelles. 

Triomphez face au deck Lokhlass dans Pokémon Pocket et tentez d'obtenir la version EX de la carte 

Pour accéder à cet événement, allez dans l'onglet Combat de l'application, puis sélectionnez Combat solo. Un point d'exclamation signale qu'un événement est en cours. Puis sélectionnez l'onglet « Événement butin Lokhlass-EX » pour tenter votre chance. L'objectif est de gagner vos matchs contre les différentes versions du deck. Quatre niveaux de difficulté sont proposés (Facile, Normal, Difficile et Expert), chacun ayant des objectifs spécifiques à remplir et des récompenses à récupérer. Afin d'augmenter les chances de victoire, il est recommandé d'utiliser un deck électrique, car les Pokémon Eau ont une faiblesse à ce type.

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Si vous gagnez un premier combat sans remplir d'objectifs additionnels, vous obtenez des points d'expérience, des Poudres éclat, des Sabliers boosters ainsi qu'un ticket Boutique. Mais si vous parvenez à réussir les objectifs bonus, vous pourrez récupérer un booster promo série A. Le booster peut être récupéré en allant dans l'onglet Cadeau, accessible en haut à droite de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. 

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Au total, il est possible de récupérer 5 cartes promo différentes en ouvrant ce type de paquet  : Papilusion, Mélofée, Pikachu, Férosinge et Lokhlass-EX. Mais attention car chaque booster promo ne contient qu'une seule carte. Les chances d'obtenir le Lokhlass-Ex ne sont donc pas garanties. Vous avez jusqu'au 18 novembre 2024 à 6h59 du matin pour tenter votre chance et ajouter ce Pokémon emblématique de la première génération à votre Cartodex.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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