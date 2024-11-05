Pokémon Pocket : Obtenez la carte Lokhlass-EX lors du deuxième événement en jeu

Quelques jours seulement après le lancement de l'événement Pioche miracle, Pokémon Pocket accueille un nouvel événement butin temporaire permettant d'obtenir jusqu'à 5 cartes promo inédites.
Depuis le 5 novembre 2024, les dresseurs de Pokémon Pocket
peuvent participer à un tout nouvel événement temporaire
. À la différence de celui axé sur Miaouss et Leveinard, il demande de participer à des combats en solo pour obtenir de nombreuses récompenses
. D'ailleurs, il devrait rappeler aux habitués des tournois du JCC papier un rituel lié à ce type de défi : l'obtention de boosters exclusifs contenant des cartes promotionnelles.
Triomphez face au deck Lokhlass dans Pokémon Pocket et tentez d'obtenir la version EX de la carte
Pour accéder à cet événement, allez dans l'onglet Combat de l'application, puis sélectionnez Combat solo. Un point d'exclamation signale qu'un événement est en cours. Puis sélectionnez l'onglet « Événement butin Lokhlass-EX » pour tenter votre chance. L'objectif est de gagner vos matchs contre les différentes versions du deck
. Quatre niveaux de difficulté sont proposés (Facile, Normal, Difficile et Expert), chacun ayant des objectifs spécifiques à remplir et des récompenses à récupérer. Afin d'augmenter les chances de victoire, il est recommandé d'utiliser un deck électrique
, car les Pokémon Eau ont une faiblesse à ce type.
Si vous gagnez un premier combat sans remplir d'objectifs additionnels, vous obtenez des points d'expérience, des Poudres éclat, des Sabliers boosters ainsi qu'un ticket Boutique. Mais si vous parvenez à réussir les objectifs bonus, vous pourrez récupérer un booster promo série A
. Le booster peut être récupéré en allant dans l'onglet Cadeau, accessible en haut à droite de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket.
Au total, il est possible de récupérer 5 cartes promo différentes en ouvrant ce type de paquet : Papilusion, Mélofée, Pikachu, Férosinge et Lokhlass-EX
. Mais attention car chaque booster promo ne contient qu'une seule carte. Les chances d'obtenir le Lokhlass-Ex ne sont donc pas garanties. Vous avez jusqu'au 18 novembre 2024 à 6h59 du matin pour tenter votre chance
et ajouter ce Pokémon emblématique de la première génération à votre Cartodex.
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