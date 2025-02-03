Pokémon Pocket : Des surprises gratuites à venir pour le Pokémon Day ?

Un nouveau leak suggère que les joueurs de Pokémon Pocket pourraient avoir droit à un cadeau très intéressant pour célébrer le Pokémon Day.
Le mois de février est l'un des plus appréciés par la communauté Pokémon. En effet, le deuxième mois de l'année est toujours marqué par les célébrations du Pokémon Day, le 27 février
. À cette occasion, une présentation vidéo est toujours organisée à la fin du mois ainsi que des événements physiques, à l'image de l'ouverture du Pop-up store du BHV Marais à Paris
.
Plusieurs cadeaux sont également distribués dans les différents jeux de la franchise. Pour la première fois de son histoire, Pokémon Pocket
prendra part aux festivités. Mais un leak partagé sur Reddit donnerait déjà des informations sur les cadeaux distribués aux joueurs.
Trois boosters Puissance génétique contenant au moins une carte rare offerts dans Pokémon Pocket ?
Le leak en question a été partagé par l'utilisateur AcrobaticDraft5412. En dataminant les informations de Pokémon Pocket, ce dernier aurait découvert que The Pokémon Company envisage d'offrir à tous les joueurs 3 boosters de l'extension Puissance génétique.
Chaque personne possédant un compte aurait ainsi droit d'ouvrir gratuitement un booster Pikachu, un booster Dracaufeu et un booster Mewtwo.
Si les joueurs focalisent aujourd'hui leur attention sur l'extension Choc Spatio-temporel
, ces boosters offerts lors du Pokémon Day auraient une caractéristique unique. En effet, la cinquième et dernière carte contenue dans chaque paquet aurait une rareté minimale de 4 diamants
. Cela signifie qu'en les ouvrant, les joueurs obtiendraient obligatoirement une carte EX ou de rareté supérieure (Illustration rare, Full Art, Immersive rare…).
We will reserve 3 free Genetic Apex packs with a guaranteed rare card on Pokemon day (February 27)
byu/AcrobaticDraft5412 inPTCGP
En complément, il est précisé que ces boosters pourraient être récupérés entre le Pokémon Day et le 30 avril 2025.
Néanmoins, les joueurs doivent rester vigilants avec cette information tant qu'elle n'a pas été confirmée par les développeurs du jeu ou par The Pokémon Company. Mais si elle est vérifiée, alors pensez à ouvrir votre application dès le 27 février pour profiter de ces paquets gratuits.
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