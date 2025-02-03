Pokémon Pocket : Des surprises gratuites à venir pour le Pokémon Day ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 février 2025 à 17h40
Un nouveau leak suggère que les joueurs de Pokémon Pocket pourraient avoir droit à un cadeau très intéressant pour célébrer le Pokémon Day.
Pokémon Pocket : Des surprises gratuites à venir pour le Pokémon Day ?
Le mois de février est l'un des plus appréciés par la communauté Pokémon. En effet, le deuxième mois de l'année est toujours marqué par les célébrations du Pokémon Day, le 27 février. À cette occasion, une présentation vidéo est toujours organisée à la fin du mois ainsi que des événements physiques, à l'image de l'ouverture du Pop-up store du BHV Marais à Paris.

Plusieurs cadeaux sont également distribués dans les différents jeux de la franchise. Pour la première fois de son histoire, Pokémon Pocket prendra part aux festivités. Mais un leak partagé sur Reddit donnerait déjà des informations sur les cadeaux distribués aux joueurs.

Trois boosters Puissance génétique contenant au moins une carte rare offerts dans Pokémon Pocket ?

Le leak en question a été partagé par l'utilisateur AcrobaticDraft5412. En dataminant les informations de Pokémon Pocket, ce dernier aurait découvert que The Pokémon Company envisage d'offrir à tous les joueurs 3 boosters de l'extension Puissance génétique. Chaque personne possédant un compte aurait ainsi droit d'ouvrir gratuitement un booster Pikachu, un booster Dracaufeu et un booster Mewtwo. 

Si les joueurs focalisent aujourd'hui leur attention sur l'extension Choc Spatio-temporel, ces boosters offerts lors du Pokémon Day auraient une caractéristique unique. En effet, la cinquième et dernière carte contenue dans chaque paquet aurait une rareté minimale de 4 diamants. Cela signifie qu'en les ouvrant, les joueurs obtiendraient obligatoirement une carte EX ou de rareté supérieure (Illustration rare, Full Art, Immersive rare…).

We will reserve 3 free Genetic Apex packs with a guaranteed rare card on Pokemon day (February 27)
byu/AcrobaticDraft5412 inPTCGP

En complément, il est précisé que ces boosters pourraient être récupérés entre le Pokémon Day et le 30 avril 2025. Néanmoins, les joueurs doivent rester vigilants avec cette information tant qu'elle n'a pas été confirmée par les développeurs du jeu ou par The Pokémon Company. Mais si elle est vérifiée, alors pensez à ouvrir votre application dès le 27 février pour profiter de ces paquets gratuits.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Pokémon Pocket promet un changement majeur dans quelques semaines
Pokémon Pocket 01 septembre 2026

Pokémon Pocket promet un changement majeur dans quelques semaines

Pokémon Pocket s'est invité lors des Championnats du Monde Pokémon 2026 via des épreuves, mais aussi avec un trailer. Ce dernier annonce d'ailleurs une nouveauté majeure pour l'anniversaire du titre.
Pokémon Pocket Codes (Septembre 2026)
Pokémon Pocket 30 août 2026

Pokémon Pocket Codes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Pokémon Pocket, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Pokémon Pocket : Les missions secrètes de l'Ambition de la Team Rocket et comment les valider
Pokémon Pocket 27 août 2026

Pokémon Pocket : Les missions secrètes de l'Ambition de la Team Rocket et comment les valider

Découvrez les cartes à obtenir dans Pokémon Pocket pour compléter les missions cachées de l'extension L'Ambition de la Team Rocket et les récompenses qui y sont rattachées.

commentaire (0)