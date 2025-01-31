Pokémon TCG : Un Pop-Up store dédié à la franchise ouvre à Paris



le 31 janvier 2025 à 18h01 Publié par Justine Manchuelle le 31 janvier 2025 à 18h01

Si vous êtes passionnés par la franchise Pokémon et que vous êtes de passage à Paris au mois de février, ne manquez pas cet événement temporaire exceptionnel.