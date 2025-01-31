Pokémon TCG : Un Pop-Up store dédié à la franchise ouvre à Paris

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 janvier 2025 à 18h01
Si vous êtes passionnés par la franchise Pokémon et que vous êtes de passage à Paris au mois de février, ne manquez pas cet événement temporaire exceptionnel.
Pokémon TCG : Un Pop-Up store dédié à la franchise ouvre à Paris
À travers le monde, la communauté du TCG Pokémon peut faire du shopping dans des Pokémon Center et des boutiques dédiées. Cependant, hormis au Japon et aux États-Unis, il n'existe pas de Pokémon Center permanent en Europe. De manière occasionnelle, une boutique éphémère peut ouvrir, comme cela sera le cas à Londres lors du Pokémon International Championships, du 21 au 23 février 2025. 

Mais il n'est pas nécessaire de se rendre au Royaume-Uni pour découvrir une boutique entièrement dédiée à Pikachu, Évoli et ses amis. En effet, le BHV Marais, célèbre grand magasin parisien, accueille dès le 1er février un Pop-up store qui devrait combler petits et grands collectionneurs de monstres. 

Un espace de 124m² dédié aux Pokémon ainsi qu'au TCG Pokémon 

À l'occasion du Pokémon Day, le BHV Marais propose, en partenariat avec The Pokémon Company, un événement unique disponible du 1er février au 2 mars 2025. Sur un espace de 124m² accessible au rez-de-chaussée du magasin, une impressionnante boutique éphémère va ouvrir ses portes. Les visiteurs pourront y acheter une multitude de produits dérivés incluant des peluches, des coffrets et des boosters du TCG Pokémon ainsi que le Monopoly Pokémon imaginé par Hasbro. 

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En complément de la boutique, des initiations au jeu de cartes Pokémon et des événements surprises vont être organisés tout au long du mois de février. Les échanges et les duels seront notamment à l'honneur dans un espace dédié, et les plus jeunes pourront participer pendant toute la durée des vacances d'hiver. Enfin, pour ajouter une touche de magie, les vitrines du grand magasin vont être décorées sur le thème des Pokémon. 

Les visiteurs de tous âges peuvent découvrir gratuitement le Pop-up store ainsi que l'ensemble des animations proposées. Alors si vous habitez à proximité ou que vous souhaitez faire plaisir à un petit fan pendant les vacances, rendez-vous dès le 1er février au BHV Marais, 52 rue de Rivoli dans le 4e arrondissement de Paris.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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