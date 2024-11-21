Pokémon Pocket : Des joueurs imaginent un mode de jeu amusant et accessible à tous

Avez-vous déjà entendu parler du mode NOEX dans Pokémon Pocket ? S'il a été imaginé par la communauté, il offre une alternative amusante pour jouer sans cartes puissantes.
Celles et ceux qui ont déjà participé à des combats contre des joueurs réels dans Pokémon Pocket
vous le diront : les decks avec des Pokémon EX sont rois.
Qu'il s'agisse de Pikachu, de Mewtwo, de Dracaufeu ou de l'alliance entre Staross et Artikodin, tous ont en commun d'avoir au moins une ou deux cartes EX particulièrement redoutables.
Or, il peut être difficile d'obtenir ces cartes, que ce soit via des boosters, dans la Pioche miracle ou même en les fabriquant avec les points Booster. Pour permettre à tous les joueurs, y compris les moins chanceux, de s'amuser dans le mode Combat
, des dresseurs ont eu une idée ingénieuse.
NOEX, un mode Pokémon Pocket où vous devez créer des decks sans cartes EX
Ils ont imaginé une règle imposant aux joueurs de créer des decks dans Pokémon Pocket n'incluant aucune carte EX
, qu'elle soit normale, Full Art, Immersive ou Gold
. Les dresseurs et collectionneurs ne peuvent donc utiliser que des cartes communes, unco et holographiques
. Même si cela peut sembler contraignant, la première extension de Pokémon Pocket
compte seulement 13 cartes EX sur les 226 cartes du set principal. De plus, cela permet davantage de fantaisie et d'originalité en jouant des types moins populaires
comme les types Plante, Combat ou Ténèbres.
En soi, le mode NOEX n'est pas un mode de jeu officiel proposé par Pokémon Pocket.
Mais il est très populaire auprès de la communauté. D'ailleurs, si vous souhaitez participer à ce type de combat, il faut sélectionner "Match privé" dans l'onglet Combat et taper NOEX comme mot de passe
. Cependant, les joueurs qui participent à ces combats doivent s'assurer que leur deck ne contient pas de carte EX.
En effet, certains dresseurs mal intentionnés participent à ces défis avec des decks incluant un Pikachu EX, un Ectoplasma EX ou un Ossatueur EX. Cela nuit au plaisir de jeu et pourrait conduire à la fin du mode de jeu si la règle n'est pas respectée. Toutefois, la majorité des dresseurs saluent cette initiative et partagent sur les réseaux sociaux leur ressenti, très positif, sur cette manière de jouer à Pokémon Pocket. Il ne reste plus qu'à espérer que le titre ajoute dans le futur ce mode de jeu dans l'onglet Combat, pour le rendre accessible au plus grand nombre.
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