Pokémon Pocket : Le deck Pikachu EX redouté par les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 novembre 2024 à 14h15
Si vous participez à des duels contre d'autres joueurs dans Pokémon Pocket, vous avez peut-être déjà affronté le deck Pikachu EX. S'il est très fort, il agace également la communauté par sa facilité à tourner.
Pokémon Pocket : Le deck Pikachu EX redouté par les joueurs
En moins d'un mois, Pokémon Pocket s'est imposé comme l'un des titres phares sur mobile pour les collectionneurs de petits monstres. Si remplir entièrement le Cartodex est l'objectif de certains, d'autres utilisent les cartes obtenues dans les boosters pour créer des decks compétitifs. Depuis le lancement du jeu le 30 octobre 2024, plusieurs cartes et decks se sont déjà imposés comme le deck Lokhlass EX en combinaison avec Ondine ou le deck Mewtwo EX / Gardevoir. Mais le plus craint de tous met à l'honneur la mascotte de la franchise : Pikachu.

Le Pikachu de Pokémon Pocket capable d'infliger 120 points de dommages en une attaque

En effet, de nombreux joueurs se sont plaints de l'efficacité du deck Pikachu EX, repris depuis par des milliers de dresseurs dans le monde entier. La raison de ces complaintes vient de l'attaque de la carte principale du deck.

Une fois qu'il a 2 énergies électriques qui lui sont attachées, Pikachu inflige 30 points de dégâts au Pokémon adverse. Cependant, ce chiffre peut atteindre 90 points de dommage de base si vous avez 3 Pokémon sur votre banc, et 110 points de dommage en cas de faiblesse. Pour seulement 2 énergies, cela fait de Cercle Électrik une attaque très redoutable et dévastatrice contre les decks nécessitant une préparation sur plusieurs tours. 

Pour augmenter les chances de dégâts décuplés, le deck inclut des cartes Dresseur qui font piocher des Pokémon de base comme la Poké Ball et les Recherches professorales. Ainsi, il est possible de remplir son banc dès le premier tour si la chance est de votre côté. Cette rapidité d'exécution a déjà agacé de nombreux utilisateurs qui ont partagé leur mécontentement sur X/Twitter ou sur Reddit.

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Les cartes à réunir pour jouer le deck Pikachu EX dans Pokémon Pocket

Plus étonnant encore : sur les 1 100 compétiteurs réunis lors du Ursiiday's Pocket Weekly (un tournoi Pokémon Pocket en ligne), 33 % des joueurs utilisaient le deck Pikachu. Sa domination était telle que sur les 18 finalistes, 11 d'entre eux combattaient avec la mascotte de la licence. Si vous souhaitez vous aussi tester l'efficacité du Pikachu EX lors des combats contre d'autres joueurs, voici les cartes que vous devrez réunir pour constituer votre Deck 100 % électrique et où les obtenir : 
  • Pikachu EX x2 (Booster Pikachu)
  • Électhor EX x2 (Booster Pikachu)
  • Voltorbe x2 (Booster Pikachu)
  • Électrode x2 (Booster Pikachu)
  • Giovanni x2 (Booster Mewtwo)
  • Morgane (x2 - Booster Dracaufeu)
  • Potion (x2 - Boutique)
  • Vitesse + (x2 - Boutique)
  • Poké Ball (x2 - Boutique)
  • Recherches Professorales (x2 - Boutique)
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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