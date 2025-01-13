Pokémon Pocket : De mauvaises nouvelles à venir pour les échanges ?

L'échange de cartes est une fonctionnalité très attendue dans Pokémon Pocket. Cependant, plusieurs fuites évoquent des restrictions, notamment sur la rareté des cartes échangées.
Depuis les débuts de la série, l'échange est une mécanique incontournable dans l'univers de Pokémon. Que ce soit sur Gameboy via un câble Link, dans Pokémon GO avec un ami ou même dans le JCC papier, les joueurs peuvent troquer leurs monstres contre d'autres créatures en vue de compléter leur Pokédex. Cette fonctionnalité est également prévue dans Pokémon Pocket
, mais elle se fait désirer.
Indisponible au lancement du jeu le 30 octobre 2024, l'échange de cartes devrait arriver dans le jeu mobile à la fin du mois de janvier.
Cependant, peu d'informations ont été partagées sur son fonctionnement et ses possibilités. Or, une fuite suggère que les joueurs ne pourraient pas échanger leurs cartes les plus rares
en vue de compléter leurs collections.
Les cartes Immersive rare, dorées et alternatives impossibles à échanger dans Pokémon Pocket ?
Centro Leaks, un insider partageant régulièrement des informations sur Pokémon Pocket, a découvert un détail qui inquiète la communauté. Une publication partagée sur X/Twitter par l'utilisateur eb576dcfe sous-entend qu'il ne serait pas possible d'échanger toutes les cartes disponibles. La fonctionnalité ne concernerait que les cartes avec une rareté symbolisée par des diamants argentés et les cartes à une étoile.
Si cette fuite se vérifie, il serait donc impossible d'échanger avec ses amis les cartes Full Art, les cartes alternatives, les Immersive rares
(reconnaissables à leur animation montrant le décor au-delà de l'illustration) ainsi que les cartes Gold Rare. De fait, vos doublons à 2 étoiles, à 3 étoiles ou à couronne ne pourraient servir qu'à obtenir des effets déco,
à condition de posséder suffisamment d'exemplaires de la carte concernée.
Toutefois, le leak ne précise pas si cette restriction sera temporaire ou s'il sera possible d'échanger les cartes promotionnelles
. Cependant, celles-ci n'ont que des raretés à diamants argentés. Il serait donc possible de les échanger si cela venait à se vérifier. Toutefois, il est recommandé d'attendre les annonces officielles de The Pokémon Company ou la sortie de la fonctionnalité pour voir s'il y a bien des limites aux échanges dans Pokémon Pocket.
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