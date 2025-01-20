Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Promo-A 008 ?

Aussi mignonne que mystérieuse, la carte Promo-008 de Pokémon Pocket intriguait la communauté car ses conditions d'obtention n'étaient pas connues… jusqu'à aujourd'hui !
Exceptions dans le jeu Pokémon Pocket
, les cartes promotionnelles ne peuvent pas être obtenues dans des boosters classiques. Les dresseurs peuvent les ajouter à leur Cartodex en les achetant dans la boutique, en ouvrant des boosters Promo-A lors de certains événements, via des Pioches miracle
ou simplement en les récupérant via l'onglet Cadeaux.
À l'heure où ces lignes sont écrites, il existe 33 cartes promotionnelles différentes. Mais dans cette vaste sélection, une carte semblait hors d'atteinte : la carte Promo-A 008
. En effet, les joueurs et les insiders n'arrivaient pas à découvrir les conditions d'obtention de celle-ci
, alors que les autres ont été révélées via des leaks. Le 20 janvier 2025, The Pokémon Company a donné la réponse à cette question qui brulait les lèvres de la communauté.
La carte Promo-A 008 de Pokémon Pocket : un cadeau gratuit à ne pas manquer
Tout comme la carte Promo-A 026 à l'effigie de Pikachu
, la carte 008, baptisée Pokédex, est offerte aux joueurs
. Dans un billet d'actualité partagé en jeu le 20 janvier 2024, les développeurs ont annoncé le cap des 40 milliards de cartes obtenues. Pour célébrer cet événement, les joueurs peuvent récupérer gratuitement la carte Promo-A 008.
Afin d'ajouter la carte Pokédex à votre collection, il vous suffit de lancer l'application Pokémon Pocket. Sur l'écran principal, surveillez l'onglet Cadeaux en haut à droite de l'écran.
Un petit point rouge signalera que vous avez un message. Ouvrez simplement l'onglet et trouvez le message de remerciement pour les 40 milliards de cartes. Appuyez sur « Récupérer » et la carte sera automatiquement ajoutée à votre collection.
Pour récupérer cette carte, il suffit simplement de posséder un compte actif sur Pokémon Pocket
. Si vous souhaitez obtenir ce Pokédex et l'ajouter à vos decks, vous avez jusqu'au 30 avril 2025 pour la réclamer.
Alors, n'attendez plus pour compléter votre collection de cartes promotionnelles dans Pokémon Pocket.
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