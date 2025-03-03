Pokémon Pocket : Comment obtenir la carte Griknot Promo-A ?

Si vous souhaitez ajouter cette adorable carte Illustration rare à l'effigie de Griknot à votre collection dans Pokémon Pocket, participez dès maintenant à cet événement en jeu.
Régulièrement, Pokémon Pocket
offre l'opportunité aux joueurs et aux collectionneurs de compléter leur Cartodex avec des cartes inédites. Elles peuvent être obtenues de différentes manières, que ce soit via un cadeau en jeu, une souscription au Pass Premium
… Cependant, l'une des manières les plus simples d'obtenir ce genre de carte est de relever les défis des Événements butins. C'est à cette catégorie que la carte 46 / P-A de Griknot appartient, et elle est assez simple à récupérer.
Triomphez face aux évolutions de Griknot dans Pokémon Pocket pour tenter d'obtenir cette carte inédite
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket
, puis sélectionnez Combat Solo. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le Défi de Griknot est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert. Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen…
Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo A
. Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes. Lors de cet événement, vous pourrez récupérer Griknot, un Raichu holographique, un Étouraptor ou deux autres cartes communes décorées du tampon promotionnel
. Mais attention, le booster Promo-A n'est systématiquement offert en cas de victoire, sauf si vous gagnez le défi Expert. Si la chance n'est pas de votre côté, il faudra recommencer l'épreuve plusieurs fois pour obtenir le précieux paquet.
Pour augmenter vos chances d'obtention, privilégiez les decks de type Plante
. Pensez également à utiliser les effets appliqués par les attaques ou les talents de vos Pokémon pour augmenter vos chances de victoire. L'événement Combat Solo Griknot est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans conditions et est disponible du 3 au 17 mars 2025 à 6h59, heure française.
commentaire (0)