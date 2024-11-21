Pokémon Pocket : Combien devez vous dépenser pour obtenir toutes les cartes de Puissance Génétique ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2024 à 16h10
Moins d'un mois après la sortie de Pokémon Pocket, un joueur a réussi à compléter tout le Cartodex de la première extension du jeu. Mais ce tour de force lui a coûté cher.
Pokémon Pocket : Combien devez vous dépenser pour obtenir toutes les cartes de Puissance Génétique ?
Que ce soit pour valider toutes les missions secrètes ou pour compléter la collection, la recherche de toutes les cartes d'une série est une activité prisée par de nombreux joueurs de Pokémon Pocket. Cela concerne également les collectionneurs du JJC papier désireux d'ajouter un Master Set (c'est-à-dire toutes les cartes d'une extension) à leur palmarès. Mais réunir toutes les cartes peut être une activité très onéreuse, aussi bien pour le jeu de cartes réel que dans Pokémon Pocket.

1741 boosters de Pokémon Pocket ouverts pour compléter entièrement le Cartodex

Pour obtenir rapidement toutes les cartes de Pokémon Pocket, la solution la plus simple consiste à ouvrir des boosters. Mais les dresseurs sont limités à deux ouvertures gratuites par jour. Afin d'ouvrir plus de boosters, il faut utiliser des Sabliers Booster pour accélérer le temps ou dépenser de l'argent réel. En achetant des Poké Lingots, un joueur peut ouvrir 10 paquets à la fois, augmentant ainsi ses chances de trouver la carte manquante. 

pokemon-pocket-ouverture-boosters

Mais Weens4Life, un utilisateur de Reddit, n'a pas hésité à dépenser beaucoup d'argent pour démontrer à la communauté combien de boosters étaient nécessaires pour récupérer le set complet, y compris les cartes les plus difficiles à obtenir de la première série. Il explique dans une publication que pour réunir les 226 cartes du set de base, il n'aurait dépensé que 200 dollars, soit 190 euros. Cependant, les choses se sont compliquées pour obtenir les 60 cartes secrètes. 

À cause de leurs chances d'obtention très basses, Weens4Life a dû à la fois dépenser de l'argent réel pour ouvrir plus de boosters, mais aussi utiliser la Pioche miracle. Les 3 cartes Immersive rares ont forcé ce joueur à dépenser entre 500 et 700 dollars (entre 474 et 664 euros) pour qu'il puisse les obtenir. Au total, il a dû ouvrir 1741 boosters et obtenir près de 8 600 cartes avant de compléter la collection. Avec les achats de Sabliers, Weens4Life aurait dépensé au total près de 1500 dollars ou 1424 euros dans Pokémon Pocket. 

Obtaining Every Card, Info for Spenders and Collectors (Genetic Apex)
byu/Weens4Life inPTCGP

Le joueur a déclaré sur Reddit qu'il ne regrettait absolument pas cette décision. Cependant, il ne retentera pas l'expérience à la sortie des prochaines extensions de Pokémon Pocket. Le collectionneur préfère désormais concentrer ses efforts sur les cartes réelles.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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