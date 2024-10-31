Pokémon Pocket : Possédez vous l'une des 10 cartes les plus rares et difficiles à obtenir ?

Si la première extension de Pokémon Pocket compte plus de 280 cartes, ces 10 cartes parmi les plus recherchées vont mettre la patience des joueurs à l'épreuve.
À chaque ouverture de booster dans Pokémon Pocket
, les joueurs espèrent obtenir une carte rare. Reconnaissables à leurs étoiles dorées ou à leur couronne
, elles ont le pouvoir de faire briller les yeux des collectionneurs, désireux d'ajouter ces merveilles à leur collection. Si chaque extension du jeu de cartes physique possède ses cartes les plus prisées, c'est également le cas de la première extension de Pokémon Pocket : Puissance génétique. Mais pour les obtenir, il vous faudra une bonne dose de chance et de détermination.
Des cartes rares au taux d'obtention assez intimidants
La méthode la plus simple pour ajouter des cartes à votre collection (appelée Cartodex dans le jeu mobile) consiste à ouvrir des boosters. Cependant, chaque booster ne garantit pas d'obtenir une carte recherchée. En moyenne, 99,950 % des paquets ouverts contiennent des cartes communes
. Seuls 0,050 % des boosters ouverts contiennent donc une carte rare, voire très rare.
De plus, chaque rareté de carte possède son propre taux d'obtention. Tous ces critères font qu'il peut être difficile d'ajouter des cartes à 1, 2 ou 3 étoiles à votre Cartodex.
Les 10 cartes les plus difficiles à obtenir dans l'extension Puissance génétique de Pokémon Pocket
Même si la Pioche miracle peut aider, les cartes les plus difficiles à obtenir de l'extension vous donneront du fil à retordre. D'ailleurs, contrairement aux séries classiques sur papier, certaines des cartes les plus rares de Pokémon Pocket ne sont pas des cartes secrètes. Voici celles qui figurent parmi les plus difficiles à obtenir, en prenant en compte le taux et les conditions d'obtention :
- 10e position : Les cartes Illustration rare (2,572 % de chances d'obtention dans un booster)
- 9e position : Les cartes EX (1,666 % de chance d'apparaître dans un booster)
- 8e position : Les cartes 2 étoiles, qu'il s'agisse des cartes Pokémon Full Art, des Alternatives ou des Dresseurs Full Art (0,5 % de chance)
- 7e position : Mewtwo EX Immersive Art (0,222 % de chance d'obtention, uniquement dans les boosters Mewtwo)
- 6e position : Pikachu EX Immersive Art (0,222 % de chance d'obtention, uniquement dans les boosters Pikachu)
- 5e position : Dracaufeu Ex Immersive Art (0,222 % de chance d'obtention, uniquement dans les boosters Dracaufeu
- 4e position : Mewtwo EX Gold rare (0,040 % de chance d'obtention)
- 3e position : Pikachu EX Gold rare (0,040 % de chance d'obtention)
- 2e position : Dracaufeu EX Gold Rare (0,040 % de chance d'obtention)
- 1ere position : Mew EX Immersive art (cette carte ne peut pas être obtenue dans des boosters. Pour l'ajouter à votre Cartodex, vous devez obtenir les cartes représentant les 150 Pokémon de la région de Kanto)
Pour augmenter vos chances d'ajouter cette carte Mew à votre collection, il faudra donc multiplier les ouvertures, créer les cartes manquantes avec les Points booster ou utiliser la Pioche miracle.
Dans tous les cas, Mew reste un Pokémon rare et il occupe la première place des cartes les plus difficiles à obtenir dans Pokémon Pocket… jusqu'à la prochaine extension ? Affaire à suivre !
commentaire (1)
J'ai pack à mon pote sur son téléphone MEW TWO GOLD BORDEL sur son compte EN PLUS JE L'AI PACK ET C'EST PAS MOI QUI L'EST DONNÉ LE MOI PITIÉ