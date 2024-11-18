Pokémon Pocket : Collectionnez des cartes dans d'autres langues avec cette astuce

Si vous désirez compléter le Cartodex à 100 % dans Pokémon Pocket, cet objectif pourrait prendre une dimension internationale grâce à la Pioche miracle.
Pour obtenir de nouvelles cartes dans Pokémon Pocket, vous avez plusieurs options à votre disposition. Vous pouvez ouvrir des boosters quotidiennement ou participer à des événements temporaires
. Prochainement, vous pourrez également échanger des cartes obtenues en plusieurs exemplaires avec vos amis
. Mais vous pouvez également utiliser la Pioche miracle
. Cette mini loterie vous octroie une chance d'obtenir une carte recherchée dans le booster d'un autre joueur. Or, des utilisateurs américains ont découvert qu'il était possible d'obtenir de cette manière des cartes Pokémon dans d'autres langues.
Découvrez les noms de vos monstres préférés dans d'autres langues grâce à Pokémon Pocket
Dans un article publié sur le site de Polygon
, la journaliste Ana Diaz explique qu'elle collectionne depuis peu des cartes Pokémon Pocket
en français, en japonais et même en allemand. Elle a découvert cette caractéristique après avoir envoyé des demandes d'ami à des adversaires internationaux défiés dans le mode Combat
. Dès qu'elle voyait que les cartes utilisées en jeu n'étaient pas en anglais, elle envoyait une demande d'ami.
Si celle-ci était acceptée par le joueur adverse, Ana pouvait accéder à la Pioche miracle de ces utilisateurs. Or, si ces derniers utilisent le jeu dans une autre langue, le contenu du booster de la Pioche miracle sera légèrement différent
. De plus, si vous tentez votre chance, la carte obtenue intégrera un onglet dédié.
En effet, si vous ouvrez le Cartodex et que vous regardez la carte de votre choix (dans l'exemple ci-dessous, il s'agit d'Herbizarre), vous pouvez voir en haut de l'écran deux onglets, dont un ayant une planète comme symbole. Si vous l'ouvrez, vous verrez le nombre d'exemplaires possédés de la carte, et ce dans chaque langue disponible
. De cette manière, vous pouvez collectionner des cartes anglaises, espagnoles, portugaises, allemandes, italiennes ou japonaises
dans Pokémon Pocket. Amis complétistes, n'attendez plus pour ajouter des contacts internationaux à votre liste d'amis pour tester cette astuce !
commentaire (1)
Bonjour,
Est ce possible ensuite de changer la langue d’une carte obtenue ?
Merci :)