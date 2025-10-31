Pokémon Pocket : Cette nouvelle carte de Pikachu va vous faire craquer ou vous énerver

Une carte promotionnelle de Pokémon Pocket qui va faire débat au sein de la communauté

Avec son air enjoué et son illustration alternative, ce petit Pikachu risque de faire chavirer les cœurs de nombreux collectionneurs de Pokémon Pocket. Cependant, beaucoup de passionnés de la mascotte jaune vont être frustrés d'apprendre que pour ajouter cette carte à leur collection, il faut passer à la caisse.Cette nouvelle version de Pikachu pourra être. En effet, seul ce Pass donne accès aux quêtes exclusives et aux Tickets dorés, indispensables pour acheter cette carte spéciale. D'ailleurs, ce Pikachu va remplacer un autre Pikachu premium qui avait fait parler de lui au lancement du jeu.En effet,proposé depuis les débuts de Pokémon Pocket. Le Pikachu Promo-B devient donc la première carte promotionnelle de l'année B et. Souscrire au Pass vous permettra également d'échanger ces tickets contre des cosmétiques exclusifs. Le mois de novembre sera ainsi placé sous le signe de Méga-Braségali.Malgré le fait de devoir dépenser de l'argent réel pour l'obtenir, allez-vous craquer pour cette carte promotionnelle de Pikachu ? Dites-le nous dans les commentaires !