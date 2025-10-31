Pokémon Pocket : Cette nouvelle carte de Pikachu va vous faire craquer ou vous énerver

Si tous les regards sont tournés vers la nouvelle extension de Pokémon Pocket, les inconditionnels de Pikachu pourront bientôt ajouter une nouvelle carte promotionnelle à leur collection. Mais son mode d'obtention va en agacer certains.
Mascotte de toute la franchise Pokémon, Pikachu est très apprécié dans Pokémon Pocket
. Le petit compagnon électrique est décliné dans une grande variété de cartes, a eu droit à des objets cosmétiques à son effigie ainsi qu'à deux emblèmes différents.
Pour marquer le lancement de l'année B, DeNA a décidé de mettre la souris électrique sur le devant de la scène en dévoilant une nouvelle carte promotionnelle pleine de douceur
.
Découvrez une nouvelle version d'une carte de Pikachu déjà proposée par le passé
La carte en question présente un adorable Pikachu baigné de soleil et tendant les bras vers la personne qui le regarde. Possédant 60 points de vie et l'attaque Étincelle, celle-ci est en réalité une version alternative de la carte de Pikachu proposée dans l'extension Lumière triomphale
. Seule l'illustration est différente, occupant la totalité de la surface de la carte dans cette version promotionnelle.
Avec son air enjoué et son illustration alternative, ce petit Pikachu risque de faire chavirer les cœurs de nombreux collectionneurs de Pokémon Pocket. Cependant, beaucoup de passionnés de la mascotte jaune vont être frustrés d'apprendre que pour ajouter cette carte à leur collection, il faut passer à la caisse.
Une carte promotionnelle de Pokémon Pocket qui va faire débat au sein de la communauté
Cette nouvelle version de Pikachu pourra être achetée dans la boutique Premium du jeu et implique de souscrire au Pass payant
. En effet, seul ce Pass donne accès aux quêtes exclusives et aux Tickets dorés, indispensables pour acheter cette carte spéciale. D'ailleurs, ce Pikachu va remplacer un autre Pikachu premium qui avait fait parler de lui au lancement du jeu.
En effet, la carte sera disponible dès le 1er novembre 2025, prenant la place du Pikachu Promo-A
proposé depuis les débuts de Pokémon Pocket. Le Pikachu Promo-B devient donc la première carte promotionnelle de l'année B et elle vous coûtera un Ticket Premium
. Souscrire au Pass vous permettra également d'échanger ces tickets contre des cosmétiques exclusifs. Le mois de novembre sera ainsi placé sous le signe de Méga-Braségali.
Malgré le fait de devoir dépenser de l'argent réel pour l'obtenir, allez-vous craquer pour cette carte promotionnelle de Pikachu ? Dites-le nous dans les commentaires !
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