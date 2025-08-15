Pokémon Pocket : Ce deck sans cartes EX brûle la concurrence dans les parties classées

Face aux rois des parties classées remplis de cartes EX, un petit deck avec un escargot tout chaud est en train de faire des étincelles. Si vous êtes curieux, découvrez comment jouer ce nouveau deck compétitif dans Pokémon Pocket.
Constituer un deck de 20 cartes ou utiliser un jeu existant est un impératif pour participer aux parties classées dans Pokémon Pocket.
En règle générale, les cartes EX sont les plus puissantes, les plus utilisées et les plus plébiscitées par les joueurs compétitifs. Cependant, tous les joueurs n'ont pas la chance ou les points Booster nécessaires pour les obtenir.
De temps à autre, il arrive qu'un deck dit NOEX (ne contenant aucune carte de Pokémon EX) parvienne à s'imposer et à rivaliser avec les decks les plus populaires. Mais plus étonnant encore : certains jeux tiennent tête aux seigneurs de la méta en optant pour un jeu 18 dresseurs ne reposant que sur un seul Pokémon.
Ce tour de force, un Pokémon de l'extension Sagesse entre Ciel et Mer
est en train de l'accomplir et vous pouvez l'essayer également.
Deux archétypes de decks (presque) réunis sous la bannière de Volcaropod
Axé autour de Limagma et de Volcaropod, ce deck ne comporte que 3 cartes de monstres et aucune d'entre elles n'est EX
. Il est donc peu exigeant en termes de cartes et accessible facilement aux nouveaux joueurs de Pokémon Pocket. De plus, ce deck de 20 cartes est composé en grande majorité de cartes Dresseur achetables dans la boutique ou échangeables facilement contre quelques Points Booster.
Sur le papier, il remplit donc toutes les conditions d'un jeu NOEX et il peut être assimilé à un jeu 18 Dresseurs, même s'il n'en comporte en réalité que 17. Mais il repose sur la même mécanique que le deck Pachirisu qui a popularisé cet archétype
: renforcer, soigner et protéger. Cependant, Volcaropod possède une caractéristique dangereuse dans un deck classique, à savoir que son attaque blesse de manière aléatoire
.
Étant donné que le tir ami est possible dans Pokémon Pocket, Volcaropod n'est pas joué dans les decks classiques car il pourrait éliminer vos propres Pokémon sans blesser ceux de l'adversaire. Son attaque Éruption de flammes peut ainsi infliger jusqu'à 150 points de dégâts entre une à trois cibles.
Mais il ne peut pas être blessé par sa propre attaque. L'objectif de ce jeu est donc de le faire arriver le plus rapidement possible sur le terrain et d'éliminer les plus grosses menaces.
Les cartes à réunir pour jouer le deck Volcaropod NOEX dans Pokémon Pocket
Comme le deck ne compte que 3 cartes de monstres, Volcaropod ne pardonne pas et peut rapidement être battu. En effet, il ne permet pas de poser de Pokémon sur le banc et force à l'abandon dès que l'escargot est K.O.
Mais il a l'avantage de se jouer rapidement, d'être assez économique et accessible aux joueurs débutants. Si vous souhaitez tester ce jeu enflammé, voici toutes les cartes à réunir :
- Limagma (Choc Spatio-temporel)
- Volcaropod x2 (Sagesse entre ciel et mer)
- Potion x2 (Boutique en jeu)
- Carton rouge x2 (Boutique en jeu)
- Carapuce à O (Sagesse entre ciel et mer)
- Hélio (Choc Spatio-temporel)
- Cape géante (Choc Spatio-temporel)
- Guzma x2 (Gardiens astraux)
- Mashynn x2 (Réjoussances rayonnantes)
- Dame du Centre Pokémon x2 (Réjouissances rayonnantes)
- Recherches professorales x2 (Boutique en jeu)
- Silver (Sagesse entre ciel et mer)
- Sbire de la Team Rocket (Réjouissances rayonnantes)
Avant de tester ce deck, gardez en tête qu'il repose uniquement sur la chance pour l'attribution des dommages
. Cela peut donc être très dangereux et facile à contrecarrer. De plus, Volcaropod peut facilement être tué en un seul coup par une puissante attaque adverse. Même s'il est efficace dans la méta actuelle, utilisez le plus de manière décalée et non pour vous assurer d'atteindre les rangs les plus élevés des parties classées.
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