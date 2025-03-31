Pokémon Pocket bientôt décliné en produits dérivés

Pokémon Pocket est si populaire auprès des joueurs que le titre aura prochainement droit à des goodies mettant à l'honneur les éléments les plus emblématiques de la première extension.
Le succès de Pokémon Pocket
n'est plus à prouver. Le titre a enregistré plus de 100 millions de téléchargements depuis son lancement, et il continue de captiver les collectionneurs, en particulier depuis l'arrivée de l'extension Réjouissances Rayonnantes
. Devant l'ampleur du phénomène, The Pokémon Company a décidé d'inviter le jeu mobile dans le monde réel. Sur le site officiel japonais
, Pokémon a dévoilé une collection de goodies sur le thème de Pokémon Pocket.
De jolis produits dérivés Pokémon Pocket, mais y aura-t-il une extension dédiée dans le TCG Pokémon papier ?
Inspirés par la toute première extension du jeu
, Puissance génétique, les produits reprennent l'apparence de plusieurs objets et éléments emblématiques. Vous pouvez ainsi retrouver un porte-clé en forme de Sablier booster, des pochettes contenant des autocollants de boosters et de Poképièces, un petit sac bandoulière, une lanière pour smartphone ainsi que 3 théâtres en papier à monter soi-même.
Voir des produits dérivés suscite l'espoir d'avoir une extension regroupant les cartes inédites de Pokémon Pocket, comme cela fut le cas par le passé avec le set Pokémon GO. Cependant, The Pokémon Company n'a pas annoncé de déclinaison pour le JCC papier.
Actuellement, la seule manière d'avoir entre les mains les 3 cartes Immersive rares de Puissance génétique est de réunir les 3 petits théâtres en papier de Pikachu EX, Mewtwo EX et Dracaufeu EX.
La collection Pokémon Pocket sera disponible dans les Pokémon Centers japonais à partir du 5 avril prochain.
Aucune date de sortie en France n'est annoncée, même si les joueurs croisent les doigts pour qu'ils débarquent dans nos magasins.
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