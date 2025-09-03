Pokémon Pocket : Ajoutez gratuitement cet incroyable Zoroark à votre collection, mais ne tardez pas !

Pendant quelques jours seulement, tentez d'obtenir gratuitement une magnifique carte de Zoroark dans Pokémon Pocket. Découvrez comment procéder dans les lignes qui suivent.
Prisées des collectionneurs et des joueurs de Pokémon Pocket
, les cartes gratuites comptent parmi les récompenses les plus populaires du jeu. L'une des manières les plus simples d'obtenir ces cartes gratuites est d'ouvrir des boosters Promo-A. Dans la continuité du lancement de l'extension Source secrète
, un événement butin est proposé aux dresseurs depuis le 3 septembre 2025. D'ailleurs, celui-ci risque de captiver petits et grands car il permet de récupérer une carte à l'effigie d'un Pokémon assez populaire : Zoroark
.
Prouvez votre valeur face aux ténèbres de Zoroark dans le nouvel événement solo de Pokémon Pocket
Pour participer à ce défi individuel, rendez-vous dans l'onglet Combat depuis l'écran principal de Pokémon Pocket, puis sélectionnez Combat Solo
. Vous pourrez d'ailleurs voir une petite bannière rouge avec la mention « Événement en cours » sur cet onglet. Le défi de Zoroark est le premier visible à l'écran et il est divisé en 4 niveaux de difficulté allant de Facile à Expert.
Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée est le booster Promo-A
.
De nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection
Cette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.
Lors de cet événement, vous pourrez récupérer la carte de Zoroark Illustration rare, une variante de la carte holographique disponible dans l'extension Source secrète.
Mais le booster Promo-A peut aussi inclure un Milobellus holographique, un Zorua, un Ptitard ou un Tropius (notons que ces deux dernières cartes sont des exclusivités qu'il n'est possible d'obtenir que de cette manière). Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.
Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-A, recommencez autant de fois que possible le défi Expert
. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster. Pour triompher de ce défi, l'application vous recommande de privilégier les decks de type Combat. Mais de nombreux Pokémon de type Ténèbres, dont Zoroark, sont sensibles au type Plante
donc ne négligez pas cette option. Hormis en difficulté Expert, le deck est constitué de cartes de types Ténèbres et Normal.
L'événement combat solo de Zoroark est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition du 3 au 13 septembre 2025 à 7h59, heure française
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