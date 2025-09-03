Pokémon Pocket : Ajoutez gratuitement cet incroyable Zoroark à votre collection, mais ne tardez pas !

De nouvelles cartes promotionnelles à ajouter à votre collection

Pour débloquer tous les niveaux de difficulté, vous devez remporter au moins un match en Facile, puis en Moyen… Chaque niveau inclut différentes missions à accomplir pour obtenir de l'expérience, des Sabliers boosters, des Poudres éclat, des Tickets Boutique et des Sabliers événements. Mais la récompense la plus convoitée estCette récompense peut être récupérée en se rendant dans l'onglet Cadeaux, visible tout en haut de l'écran d'accueil de Pokémon Pocket. Une fois obtenue, vous pouvez l'ouvrir comme un paquet classique. Cependant, ce booster promotionnel ne contient qu'une seule carte parmi une sélection de 5 cartes différentes.Lors de cet événement, vous pourrez récupérer la carte deMais le booster Promo-A peut aussi inclure un Milobellus holographique, un Zorua, un Ptitard ou un Tropius (notons que ces deux dernières cartes sont des exclusivités qu'il n'est possible d'obtenir que de cette manière). Toutes ces cartes possèdent une illustration inédite et un tampon Promo.Afin d'augmenter vos chances d'ouvrir des paquets Promo-A,. Un paquet est systématiquement offert en cas de victoire, ce qui permet de retenter sa chance plus rapidement si la carte désirée n'est pas dans le booster. Pour triompher de ce défi, l'application vous recommande de privilégier les decks de type Combat. Maisdonc ne négligez pas cette option. Hormis en difficulté Expert, le deck est constitué de cartes de types Ténèbres et Normal.L'événement combat solo de Zoroark est accessible à tous les joueurs de Pokémon Pocket sans condition