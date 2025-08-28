Pokémon Pocket : Récupérez gratuitement des récompenses uniques en validant ces missions

Pokémon Pocket vous permet d'obtenir très facilement des objets cosmétiques en ouvrant des boosters de la nouvelle extension Source secrète.
Les objets cosmétiques
permettent de personnaliser votre deck, votre Cartodex ou encore votre profil dans Pokémon Pocket
. Ils peuvent être obtenus de différentes manières, notamment en achetant des packs payants dans la boutique Premium du jeu.
Mais souvent, des alternatives gratuites permettent aux joueurs d'obtenir ces petits éléments qui mettent à l'honneur leurs Pokémon préférés. Pour la sortie de l'extension Source secrète, deux nouveaux avatars peuvent être obtenus facilement et simplement en ouvrant des paquets
.
Comment obtenir l'avatar de Suicune, la vedette de l'extension Source secrète dans Pokémon Pocket ?
Le premier objet cosmétique récupérable facilement est un avatar à l'effigie de Suicune, la Bête légendaire d'eau représentée sur les boosters de la nouvelle extension de Pokémon Pocket. Pour l'obtenir, les dresseurs et dresseuses doivent simplement réunir toutes les cartes du set principal de Source secrète. Cela signifie qu'il faut obtenir au moins un exemplaire de chaque carte non secrète
.
Pour cela, ouvrir simplement des boosters quotidiens sans dépenser d'argent ou de monnaie premium peut suffire. Même si les cartes holographiques et EX peuvent être plus difficiles à récupérer, utilisez vos Points booster pour « fabriquer » facilement les cartes manquantes. Une fois l'avatar obtenu, il vous suffit d'appuyer sur l'icône circulaire en haut de l'écran, de sélectionner Suicune et de profiter du légendaire de Johto.
Toudoudou vient amener de la douceur à votre profil en validant une mission originale
Pour les amateurs de bébés Pokémon, Pokémon Pocket offre l'occasion d'obtenir un autre avatar gratuit. Introduit dans l'extension Source secrète, Toudoudou est la version bébé de Rondoudou. Volant au milieu d'une nuée de ballons, son sourire enjoué en fera craquer plus d'un. Mais pour l'obtenir, il faudra avoir un peu de chance.
En effet, l'avatar sera offert gratuitement à tous les joueurs qui obtiendront 3 exemplaires de la carte Toudoudou
. Mais ce bébé Pokémon ne peut être obtenu que de deux manières. Soit il apparait en tant que sixième carte d'un paquet chez les plus chanceux, soit les dresseurs peuvent tenter de la capturer en utilisant la Pioche miracle. Les échanges n'étant pas débloqués avec l'extension en cours, il faudra patienter jusqu'au prochain set pour l'obtenir en troquant des cartes avec vos amis.
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