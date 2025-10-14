Pokémon Pocket ajoute enfin ces fonctionnalités attendues dans les échanges

Si vous jouez à Pokémon Pocket depuis les débuts, vous savez que les échanges ne concernent pas les cartes les plus rares du jeu. Mais une mise à jour va permettre aux collectionneurs de compléter plus facilement leur Cartodex avec leurs amis.
Dès l'introduction des échanges dans Pokémon Pocket
, les joueurs ont vu une opportunité d'obtenir plus facilement les cartes manquantes à leurs collections en récupérant les doublons de leurs proches. Cependant, les échanges ne concernaient jusqu'alors que les cartes de rareté 1 à 4 diamants
et les cartes à une étoile.
Cette restriction a généré beaucoup de frustration chez les joueurs, demandant à DeNA d'étendre les échanges à davantage de cartes. Ce sera désormais possible dans quelques jours, juste à temps pour le premier anniversaire du jeu
.
Échangez plus de cartes avec vos amis dans Pokémon Pocket
Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux du jeu, DeNA et The Pokémon Company ont annoncé que dorénavant, les joueurs pourront échanger avec leurs amis des cartes de rareté 2 étoiles. Cela inclut donc les cartes Full Art représentant des Pokémon ou des dresseurs, mais également toutes les cartes Alternative rare
, particulièrement difficiles à obtenir via des ouvertures classiques.
La liste des cartes échangeables va également intégrer l'ensemble des Pokémon Shinys.
Qu'ils soient de rareté 1 ou 2 étoiles, tous vos doublons chromatiques pourront rejoindre la collection de vos amis d'ici la fin octobre.
La date de déploiement de cette mise à jour n'a pas encore été partagée. Mais il y a de grandes chances que ces ajouts intègrent Pokémon Pocket au lancement de la nouvelle extension du jeu.
Le don de cartes et un changement dans la Pioche miracle ajoutés pour compléter plus facilement les collections
L'ajout des cartes les plus rares dans les options d'échange n'est pas la seule nouveauté majeure qui accompagne le premier anniversaire de Pokémon Pocket. Afin d'aider les joueurs à obtenir plus facilement les cartes qu'ils recherchent, la Pioche Miracle proposera davantage de paquets avec des cartes non enregistrées dans le Cartodex
. Cela signifie que vous aurez plus de chances de compléter le set principal ou le cartodex d'une extension de cette manière.
Enfin, la générosité sera aussi à l'honneur avec l'introduction en jeu du don de cartes. Pour faire un cadeau à un ami ou simplement pour aider les autres à finir un deck, il sera possible dans quelques jours de donner une carte par jour à un de ses contacts en jeu
. Les dons incluront toutes les cartes de rareté 1 à 4 diamants. Vous pourrez donc gâter vos proches en leur offrant gratuitement vos cartes EX en double par exemple.
Toutes ces nouveautés devraient combler les complétistes et les plus jeunes joueurs de Pokémon Pocket. Mais il faut encore patienter un peu avant de les découvrir. Rappelons que le titre de DeNA, qui soufflera sa première bougie le 30 octobre prochain, est disponible gratuitement sur tous les appareils iOS et Android.
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