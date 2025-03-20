Digimon Alysion officialisé et déterminé à rivaliser avec Pokémon Pocket

Si Pokémon Pocket domine le marché du jeu de cartes à collectionner sur mobile, Digimon Alysion compte bien s'imposer et il dévoile son gameplay en vidéo.
Le 16 mars dernier, un mystérieux teaser avait été partagé
sur le compte X/Twitter de Digimon Trading Card Game. En France, la licence n'est plus aussi populaire qu'à son lancement, juste avant les années 2000. Mais au Japon, elle continue de captiver les joueurs de toutes générations avec de nouveaux dessins animés et des jeux vidéo dédiés. Pour retrouver sa grandeur passée, les Digimon ont donc décidé de se décliner en jeu mobile avec Digimon Alysion.
Pokémon Pocket VS Digimon Alysion : deux univers similaires mais deux manières de jouer très différentes
Révélé dans le cadre de la Digimon Con, Digimon Alysion est pensé pour faciliter la découverte du TCG Digimon par les joueurs. Tout comme Pokémon Pocket
, le titre de BANDAI propose un système d'ouverture de boosters
. Cependant, il est encore trop tôt pour savoir s'il sera possible d'ouvrir un ou plusieurs paquets quotidiennement, comme dans le jeu à succès de DeNA.
Très vite, la vidéo de présentation met l'accent sur les combats. Même s'ils sont présents dans Pokémon Pocket, ils semblent plus proches de ceux de Pokémon Live et des autres applications dérivées de jeux de cartes existants
. Plusieurs montrent un outil de création de deck, les petits monstres en pixel art et un affrontement avec une barre centrale à 11 chiffres, une mécanique déjà utilisée dans le TCG papier de Digimon.
Mais l'un des détails marquants de cette première bande-annonce est la présence de personnages inédits. Il est donc possible que cette nouvelle aventure mette l'histoire au centre de son gameplay
, avec l'arrivée d'une nouvelle créature dans la grande famille des Digimon : Gemmon.
Enfin, le dernier point notable est que Digimon Alysion sera free-to-play, exactement comme Pokémon Pocket, tout en proposant des achats intégrés en argent réel
. Toutefois, le titre de BANDAI est en développement, mais n'a pas encore de date de sortie. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en apprendrons davantage sur ce jeu mobile gratuit.
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