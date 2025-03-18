Pokémon Pocket défié sur son propre terrain par un rival vieux de 30 ans ?

Si Disney envisage de créer un concurrent à Pokémon Pocket, une autre franchise emblématique des années 90 pourrait bien rejoindre la bataille.

Digimon sur le point de lancer sa version de Pokémon Pocket ou de Pokémon Live ?

Celles et ceux qui étaient enfants à la fin des années 90 ont assisté à un affrontement de taille dans les cours de récré, à la télévision et dans les magasins de jouets. Il opposait deux franchises mettant à l'honneur des petits monstres combattants et capables d'évoluer : les Pokémon et les Digimon.Près de 30 ans plus tard, Pokémon continue de faire rêver des générations de joueurs, tandis que la franchise Digimon a connu des hauts et des bas. Cependant,C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre un teaser vidéo partagé sur le compte X/Twitter officiel de Digimon Trading Card Game.Cette vidéo met en scène Renamon, l'un des monstres vedettes de la série animée Digimon Tamers. Celui-ci trouve un smartphone au sol et commence à le prendre entre ses griffes. Puis en touchant l'écran, il se dématérialise et est transporté à l'intérieur de l'appareil. Ce dernier se retourne pour laisser apparaître le message suivant : « Plus d'informations disponibles à la Digimon Con ».Face à cette annonce, de nombreux joueurs ont alors évoquéavec les créatures de BANDAI. Néanmoins, elle peut aussi indiquer. Il est encore trop tôt pour se prononcer et il faudra patienter jusqu'au 20 mars prochain pour percer le mystère de ce trailer.Dans les deux cas, une telle annonce ne serait pas surprenante, car. Les monstres qui digivoluent ont d'ailleurs eu droit à leur déclinaison en jeu de cartes à collectionner physique. De plus, ces petits monstres recommencent à séduire le public international grâce au succès des jeux Digimon Story: Cyber Sleuth et Digimon Survive.Mais le public occidental est-il partant pour rejouer avec des cartes Digimon ou ce titre sera-t-il une exclusivité nippone ? Affaire à suivre...