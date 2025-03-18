Pokémon Pocket défié sur son propre terrain par un rival vieux de 30 ans ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 mars 2025 à 15h23
Si Disney envisage de créer un concurrent à Pokémon Pocket, une autre franchise emblématique des années 90 pourrait bien rejoindre la bataille.
Pokémon Pocket défié sur son propre terrain par un rival vieux de 30 ans ?
Celles et ceux qui étaient enfants à la fin des années 90 ont assisté à un affrontement de taille dans les cours de récré, à la télévision et dans les magasins de jouets. Il opposait deux franchises mettant à l'honneur des petits monstres combattants et capables d'évoluer : les Pokémon et les Digimon. 

Près de 30 ans plus tard, Pokémon continue de faire rêver des générations de joueurs, tandis que la franchise Digimon a connu des hauts et des bas. Cependant, Agumon, Garurumon, Gammamon, Omnimon et les autres semblent bien décidés à tenir tête à Pikachu et ses amis. C'est en tout cas ce que laisse sous-entendre un teaser vidéo partagé sur le compte X/Twitter officiel de Digimon Trading Card Game. 

Digimon sur le point de lancer sa version de Pokémon Pocket ou de Pokémon Live ?

Cette vidéo met en scène Renamon, l'un des monstres vedettes de la série animée Digimon Tamers. Celui-ci trouve un smartphone au sol et commence à le prendre entre ses griffes. Puis en touchant l'écran, il se dématérialise et est transporté à l'intérieur de l'appareil. Ce dernier se retourne pour laisser apparaître le message suivant : « Plus d'informations disponibles à la Digimon Con ».


Face à cette annonce, de nombreux joueurs ont alors évoqué la possibilité de voir apparaitre un équivalent de Pokémon Pocket avec les créatures de BANDAI. Néanmoins, elle peut aussi indiquer l'arrivée d'une application pour jouer en ligne, de la même manière que dans Pokémon Live. Il est encore trop tôt pour se prononcer et il faudra patienter jusqu'au 20 mars prochain pour percer le mystère de ce trailer.

Dans les deux cas, une telle annonce ne serait pas surprenante, car au Japon, la franchise Digimon reste populaire. Les monstres qui digivoluent ont d'ailleurs eu droit à leur déclinaison en jeu de cartes à collectionner physique. De plus, ces petits monstres recommencent à séduire le public international grâce au succès des jeux Digimon Story: Cyber Sleuth et Digimon Survive.

Mais le public occidental est-il partant pour rejouer avec des cartes Digimon ou ce titre sera-t-il une exclusivité nippone ? Affaire à suivre...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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