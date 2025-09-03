Pokémon prépare un grand événement à Paris avec de nombreux cadeaux à récupérer

Pour célébrer en fanfare le lancement prochain de Légendes Pokémon: Z-A, The Pokémon Company organise un week-end de festivités en plein cœur de Paris avec des activités en pagaille et des cadeaux.
Pour les passionnées de la franchise Pokémon, la rentrée 2025 est particulièrement chargée. Entre l'arrivée de l'extension Méga-évolution dans le TCG Pokémon
, le lancement prochain de Légendes Pokémon: Z-A
et les nouveautés intégrées à Pokémon GO, les dresseurs sont gâtés. Mais The Pokémon Company a décidé d'aller plus loin.
Les fidèles de la franchise vous le diront : la ville lumière est l'inspiration principale derrière Illumis
, la cité dans laquelle le nouveau spin-off de Pokémon se déroule. Pour rendre hommage à cette inspiration, un grand événement gratuit va avoir lieu dans quelques jours
dans les rues parisiennes.
Paris va vivre au rythme de la Méga-évolution le temps d'un week-end
Pensé pour les petits et les grands dresseurs, cet événement baptisé Méga-évolution Paris sera gratuit et accessible les 13 et 14 septembre 2025.
Dans un premier temps, il sera possible de visiter l'office de tourisme d'Illumis en se rendant dans le centre commercial Westfield Forum des Halles
. Là-bas, les visiteurs pourront rencontrer Pikachu et Évoli, tester deux démos jouables de Légendes Pokémon: Z-A sur Nintendo Switch 2 et participer à des activités sur le thème de la Méga-évolution.
En se rendant sur place, les visiteurs pourront repartir avec des goodies gratuits exclusifs. Il sera possible de récupérer de cette manière des cartes postales d'Illumis à personnaliser, le guide de l'évènement, un bandeau cartonné Pikachu et un pack Loisir du JCC Pokémon contenant 3 cartes.
Des activités thématiques organisées autour de Légendes Pokémon: Z-A, de Pokémon GO et plus encore
Lors de l'événement Méga-évolution Paris, les joueurs pourront participer pour la première fois à une activité inédite sur Pokémon GO. Proposée uniquement au Japon jusqu'à aujourd'hui, une grande chasse aux tampons sera proposée dans les rues de Paris.
Sept tampons exclusifs pourront être obtenus en visitant plusieurs lieux emblématiques de la capitale comme le Carrousel du Louvre, les Jardins des Champs-Élysées, les Halles ou encore le jardin des Tuileries.
Celles et ceux qui participent à cette grande chasse aux tampons pourront d'ailleurs tenter de gagner un cadeau exceptionnel : un voyage au Japon pour 4 personnes.
Pour cela, il suffira de partager vos souvenirs de l'événement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #PokemonGOParis. Alors ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel dès le 13 septembre prochain !
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