Pokémon GO : La Chasse aux tampons sera organisée à Paris en septembre 2025, les détails

Pour la première fois, les habitants de Paris pourront participer à la Chasse aux tampons en septembre 2025, un événement grandeur nature dans la plus belle ville du monde.
Si vous habitez Paris, ou que vous êtes de passage dans la capitale les 13 et 14 septembre 2025
, vous aurez l'occasion de participer à la première Chasse aux tampons de Pokémon GO
en France. Concrètement, vous vous plongerez dans l'univers d'Illumis à partir du Westfield Forum des Halles et partirez explorer 7 lieux emblématiques de la ville, dont 5 chalets consacrés à la Méga-Évolution. Pour en savoir plus à ce sujet, découvrez le programme de la Chasse aux tampons de Paris
ci-dessous.
Chasse aux tampons de Paris, les détails de l'événement spécial de Pokémon GO
Qu'est-ce que la Chasse aux tampons ?
Avec la Chasse aux tampons de Paris
, vous pourrez collectionner 7 tampons, localisés dans 7 lieux clés de Paris :
- Jardin Nelson Mandela
- Place du Louvre
- Place Colette
- Carrousel du Louvre
- Jardins des Champs-Élysées
- Les Halles
- Jardin des Tuileries
Vous pourrez ainsi récupérer des autocollants exclusifs, qui ne seront pas disponibles en dehors de week-end particulier. De plus, vous pourrez faire évoluer Salamèche en Méga-Dracaufeu grâce à des tampons uniques.
Rencontres Communautaires
Samedi
Dimanche
Apparitions de Dresseurs
Comment jouer ?
Rendez-vous à l'un des PokéStops concernés pour recevoir votre page de tampons numériques et débloquer le bouton Chasse sur votre carte. Grand Prix, terminez la chasse pour tenter de remporter la récompense ultime : un voyage au Japon pour quatre personnes !
Partagez votre aventure avec les hashtags de l'événement pour tenter de remporter le Grand Prix : un voyage au Japon pour quatre personnes ! Voici comment participer :
Découvrez la magie de Paris avec la Chasse aux tampons Pokémon GO. Rejoignez des lieux emblématiques, collectionnez les sept tampons dans l'application et vivez pleinement l'aventure.
Prenez des photos de pro. Faites une capture d'écran de votre page de tampons complétée et prenez une photo en réalité augmentée de votre Pokémon préféré à l'une des étapes du parcours.
Partagez votre aventure sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok ou X) avec le hashtag #PokemonGOParis.
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