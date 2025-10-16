Pokémon Legends: Z-A : Combien y a-t-il de Pokémon ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 16 octobre 2025 à 15h06
De nombreux Pokémon sont à capturer durant votre aventure dans la ville d'Illumis. Si vous vous demandez combien de Pokémon sont présents dans Pokémon Legends: Z-A, nous vous donnons la réponse.
Pokémon Legends: Z-A : Combien y a-t-il de Pokémon ?
Pokémon Legends: Z-A était, naturellement, très attendu par tous les amateurs de la licence, pour de multiples raisons, entre la possibilité d'explorer plus ou moins librement la ville d'Illumis, les combats dynamiques et les différentes améliorations. Bien évidemment, avec toutes ces activités, de nombreux joueurs se demandent combien de Pokémon peuvent être capturés, afin de compléter le Pokédex de Pokémon Legends: Z-A et le terminer à 100 %.

Combien y a-t-il de Pokémon dans Pokémon Legends: Z-A ?

Comme vous devez le savoir si vous avez déjà commencé Z-A, vous vous retrouvez dans la ville d'Illumis, qui a été présentée pour la première fois dans Pokémon X et Y. Cette fois, les humains vivent en harmonie avec les Pokémon, et vous pourrez explorer librement la ville, et participer à diverses activités.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour ce qui est du nombre de Pokémon, à l'heure où ces lignes sont écrites, vous pourrez en récupérer un total de 232, comprenant les évolutions de chaque Pokémon de base. Les Légendaires et formes spéciales sont également incluses, ce qui en fait dix de moins que dans Arceus.

Évidemment, en sachant que certaines créatures peuvent être bien plus difficiles à attraper, dans le but de compléter le Pokédex, cela vous demandera un temps assez important. Et cela se ressent au niveau de la durée de vie du jeu. En d'autres termes, si le nombre de Pokémon n'est peut-être pas très important, si votre objectif est la complétion du Pokédex, de nombreuses heures de chasse s'offrent à vous, bien plus que dans les précédents opus.

Miniature vidéo

Si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans cette aventure, vous pouvez consulter notre article pour vous aider à choisir votre starter. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :
  • Version Switch → 55,11 € au lieu de 60 €, soit 8 % de réduction.
  • Version Switch 2 → 58,99 € au lieu de 70 €, soit 16 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Légendes Pokémon: Z-A compatible avec le service Pokémon HOME dès aujourd'hui
Pokémon Z-A 02 avril 2026

Légendes Pokémon: Z-A compatible avec le service Pokémon HOME dès aujourd'hui

Il était attendu de longue date par les joueurs de Légendes Pokémon: Z-A. Depuis le 2 avril, les dresseurs d'Illumis peuvent utiliser le service Pokémon HOME, mais il y a une autre surprise.
Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails
Pokémon Z-A 22 janvier 2026

Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes complet et les détails concernant la mise à jour 2.0.1, déployée le 21 janvier 2026, sur Légendes Pokémon: Z-A.
Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?
Pokémon Z-A 06 janvier 2026

Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?

Comme dans tous les jeux Pokémon de ces dernières années, la fonctionnalité Cadeau Mystère est présente dans Pokémon Legends: Z-A. Nous vous expliquons comment la débloquer et quelle est la liste des récompenses.

commentaire (0)