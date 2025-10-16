Pokémon Legends: Z-A : Combien y a-t-il de Pokémon ?

De nombreux Pokémon sont à capturer durant votre aventure dans la ville d'Illumis. Si vous vous demandez combien de Pokémon sont présents dans Pokémon Legends: Z-A, nous vous donnons la réponse.
Pokémon Legends: Z-A était, naturellement, très attendu par tous les amateurs de la licence, pour de multiples raisons, entre la possibilité d'explorer plus ou moins librement la ville d'Illumis, les combats dynamiques et les différentes améliorations. Bien évidemment, avec toutes ces activités, de nombreux joueurs se demandent combien de Pokémon peuvent être capturés
, afin de compléter le Pokédex de Pokémon Legends: Z-A et le terminer à 100 %.
Combien y a-t-il de Pokémon dans Pokémon Legends: Z-A ?
Comme vous devez le savoir si vous avez déjà commencé Z-A, vous vous retrouvez dans la ville d'Illumis, qui a été présentée pour la première fois dans Pokémon X et Y. Cette fois, les humains vivent en harmonie avec les Pokémon, et vous pourrez explorer librement la ville, et participer à diverses activités.
Pour ce qui est du nombre de Pokémon, à l'heure où ces lignes sont écrites, vous pourrez en récupérer un total de 232
, comprenant les évolutions de chaque Pokémon de base. Les Légendaires et formes spéciales sont également incluses, ce qui en fait dix de moins que dans Arceus.
Évidemment, en sachant que certaines créatures peuvent être bien plus difficiles à attraper, dans le but de compléter le Pokédex, cela vous demandera un temps assez important. Et cela se ressent au niveau de la durée de vie du jeu
. En d'autres termes, si le nombre de Pokémon n'est peut-être pas très important, si votre objectif est la complétion du Pokédex, de nombreuses heures de chasse s'offrent à vous, bien plus que dans les précédents opus.
Si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans cette aventure, vous pouvez consulter notre article pour vous aider à choisir votre starter
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