Pokémon Legends: Z-A durée de vie : Combien d'heures pour le terminer ?

Le nouveau jeu de le la licence, Pokémon Legends: Z-A, est enfin disponible, offrant de nouvelles fonctionnalités aux joueurs. Nous vous donnons quelques informations quant à sa durée de vie.
Depuis ce 16 octobre 2025, il est possible de découvrir Pokémon Legends: Z-A sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2
. Ce dernier propose de poursuivre les innovations vues dans Pokémon Legends: Arceus
, tout en améliorant certains points comme les combats en temps réel, qui devraient faire plaisir aux joueurs, malgré des graphismes peut-être en deçà des attentes.
Étant particulièrement complet, de prime abord, nombre de joueurs se demandent quelle est la durée de vie de Pokémon Legends: Z-A
.
Quelle durée de vie pour Pokémon Legends: Z-A ?
Comme toujours, le nombre d'heures pour finir un jeu, et en particulier Pokémon Legends: Z-A va varier selon la façon dont vous jouez
. Si vous êtes du genre à vous focaliser simplement sur l'histoire et quelques quêtes secondaires, cette durée de vie ne sera pas la même qu'un joueur qui souhaite terminer le jeu à 100 %, en attrapant tous les Pokémon pour compléter le Pokédex, par exemple.
Ainsi, il faudra compter une vingtaine d'heures pour finir la trame principale
. Vous pouvez en rajouter une dizaine si vous explorez ce nouveau monde, et bien plus si vous avez comme objectif de compléter le Pokédex, qui regroupe 232 Pokémon. Voici un petit récapitulatif de la durée de via à attendre de ce Pokémon Legends: Z-A
:
- Trame principale → Environ 20-25 heures
- Trame principale et quelques activités annexes → Une trentaine d'heures
- Trame principale et compléter le Pokédex → Au moins 70 heures
Bien entendu, cela n'est qu'une estimation et la durée variera selon votre façon de jouer. Pour compléter le Pokédex et obtenir toutes les Méga évolutions, plusieurs heures de jeu supplémentaires sont à rajouter, ce qui augmente de fait le temps que vous passerez dans la ville d'Illumis. L'expérience s'annonce un peu plus courte que pour Pokémon Legends: Arceus.
Pokémon Legends: Z-A
est, pour rappel, disponible depuis ce 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 1 et 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le proposera avec une petite réduction :
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