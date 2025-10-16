Pokémon Legends: Z-A : Quel starter choisir entre Germignon, Gruikui et Kaiminus ?

Si vous hésitez encore sur le choix de votre starter Pokémon Legends: Z-A pour commencer votre folle aventure dans cet épisode inédit, vous êtes, probablement, arrivé au bon endroit.

Les starters de Pokémon Legends: Z-A

Germignon Catégorie → Pokémon Feuille Type → Plante Germignon peut se servir de la grande feuille sur sa tête pour déterminer la température et le taux d'humidité de son environnement. Elle lui sert aussi à dénicher des endroits chauds parfaits pour se prélasser au soleil, une activité que Germignon adore.



Germignon est très doux. Bien qu'il lui arrive de faire ardemment tournoyer sa feuille pour éloigner ses ennemis, le doux parfum qui s'en échappe peut calmer les Pokémon belliqueux et créer une atmosphère agréable et amicale.





Gruikui Catégorie → Pokémon Cochon feu Type → Feu Germignon peut se servir de la grande feuille sur sa tête pour déterminer la température et le taux d'humidité de son environnement. Elle lui sert aussi à dénicher des endroits chauds parfaits pour se prélasser au soleil, une activité que Germignon adore.



Gruikui est bien plus agile qu'il en a l'air. Il utilise sa vitesse pour déconcerter ses ennemis, ou encore éviter habilement leurs attaques, et crache des boules de feu rapides par le groin. Lorsqu'il attrape froid, au lieu de flammes, il crache une fumée noire.

Kaiminus Catégorie → Pokémon Mâchoire Type → Eau Malgré sa petite taille, Kaiminus est turbulent et hargneux. Il n'hésite pas à mordre tout ce qu'il voit bouger avec ses puissantes mâchoires développées capables de broyer n'importe quoi.



Kaiminus mord tout sans distinction. Son Dresseur ou sa Dresseuse doit donc toujours être sur ses gardes, car il peut infliger des blessures graves avec de simples mordillements amicaux. Gardez-le bien à l'œil et ne lui tournez jamais le dos !

Quel starter Pokémon Legends: Z-A choisir ?

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Comme lors de toute nouvelle aventure, d'importants choix s'offriront à vous.ne déroge, bien évidemment, pas à la règle et vous demandera de jeter votre dévolu sur l'une des trois créatures qui vous est proposées au tout début du jeu, comme pour chaque épisode de la saga. Bien sûr, chacune d'entre elles présente des avantages, mais aussi des inconvénients, qu'il faudra prendre en compte puisque lechoisi dictera le ton de vos premières heures d'aventure.semble être le starter le plus puissant des trois, le Pokémon étant un type Feu, toujours intéressant, et possède de nombreuses forces, notamment en étant fort défensivement et offensivement.Mais si vous n'êtes pas un adepte du type Feu, alors vous pouvez vous pencher sur, Pokémon de type Plante et surtout capable de se montrer redoutable face au type Eau. Enfin,reste un choix intéressant pour celles et ceux qui apprécient les Pokémon de type Eau, mais semble être le moins intéressant à choisir des trois pour celles et ceux qui souhaitent parfaitement débuter sur le dernier Pokémon.Mais il est important de rappeler, pour conclure, que quoi qu'il en soit, les troisproposés sont, dans l'ensemble,. De ce fait, vous pourrez, sans aucun souci, faire votre choix en ne vous basant que sur l'aspect visuel de chaque Pokémon. Et recommencer deux autres parties en sélectionnant les Pokémon que vous n'avez pas choisi.