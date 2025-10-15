Les deux versions de Légendes Pokémon : Z-A comparées en vidéo, le verdict ne va pas plaire

À quelques heures de leur lancement, les versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Légendes Pokémon: Z-A ont été comparées par un utilisateur YouTube. Mais y a-t-il un vrai gap technologique entre les deux jeux ?
L'attente touche à sa fin pour les dresseurs et dresseuses du monde entier. Dès le 16 octobre, petits et grands pourront prendre la direction d'Illumis pour découvrir les secrets de Légendes Pokémon: Z-A.
Si le jeu est disponible sur Nintendo Switch, la licence Pokémon fait officiellement ses débuts sur la nouvelle console de Nintendo avec cet opus. Le contenu du jeu est identique sur les deux versions, mais beaucoup se demandent si le jeu est réellement plus beau sur Nintendo Switch 2.
Le comparatif des versions de Légendes Pokémon: Z-A laisse la communauté perplexe
Pour répondre à leurs interrogations, la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits a mis en ligne un comparatif des versions Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 de Légendes Pokémon: Z-A
. Tous les éléments du jeu ont ainsi été passés au crible, que ce soit les graphismes, les performances ou encore la résolution. Afin de donner aux joueurs le plus de points de comparaison possibles, le jeu en version dockée ou portable est également présenté dans une longue vidéo de plus de 15 minutes.
Si la version Switch tourne en 1080p et 30 FPS en version dockée, sa cousine sur Nintendo Switch 2 profite d'un affichage en 2140p et 60 FPS
. Une baisse de la résolution globale peut aussi être observée dès que le jeu passe en version nomade sur les deux consoles. Mais dans les deux cas, les joueurs sont déçus et ont partagé leur mécontentement sur Reddit
.
Une amélioration graphique payante qui agace fortement les joueurs
L'un des utilisateurs de Reddit déclare que « La version Switch 1 ressemble à un jeu bon marché, avec des ressources partagées et un jeu paresseux, créé par des amateurs, tandis que la version Switch 2 ressemble à un jeu bon marché, avec des ressources partagées et un jeu paresseux, créé par des amateurs, avec des ombres et une résolution légèrement meilleures
». Plusieurs autres avis vont dans ce sens, considérant cette différence visuelle comme « Le plus grand gaspillage d'argent dans le jeu vidéo
».
De plus, certains fidèles de la franchise ont rappelé que la mise à jour graphique était gratuite pour Pokémon Écarlate et Violet. Or, il faut payer 9,99 euros pour profiter de la mise à niveau vers la Nintendo Switch 2
.
La déception est donc au rendez-vous, d'autant que The Pokémon Company a également annoncé un DLC payant pour le titre avant même son lancement
. Il faut désormais attendre le lancement officiel du jeu pour savoir si le gameplay et l'histoire sauront conquérir les joueurs.
commentaire (1)
Si c'était pas un pokémon les tests l'auraient défoncés