Légendes Pokémon: Z-A : Heure de sortie en France sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

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Heure de sortie de Légendes Pokémon: Z-A sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Légendes Pokémon: Z-A propose-t-il un prétéléchargement ?

Débarquant au cours du mois d'octobre 2025 sur les deux consoles hybrides de Nintendo,est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par les fans de la licence. D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir ce nouvel opus Pokémon, sachez que nous vous indiquons, afin que vous puissiez le découvrir dès que possible.Rappelons, avant tout, quesort le 16 octobre 2025 sur les deux dernières consoles de Nintendo, à savoir la Switch 1 et la Switch 2. Grâce à l'historique des heures de lancement des jeux Nintendo, nous pouvons vous apporter de plus amples informations quant à la sortie deAinsi, d'après les informations connues,. Cet horaire concerne aussi bien la Nintendo Switch que la Nintendo Switch 2. Cela signifie que tous les joueurs et joueuses sont donc logés à la même enseigne concernantLa communauté sera ravie d'apprendre qu'il est d'ores et déjà possible de prétéléchargersur Switch 1 et Switch 2. Cela permet, de ce fait, aux joueurs et aux joueuses de prendre de l'avance et d'être prêts pour la sortie de ce nouvel opus Pokémon. Rappelons, à ce sujet, quepèse 7,7 Go sur Nintendo Switch 2 et 4,1 Go sur Nintendo Switch, d'après les détails partagés sur la page Nintendo eShop du titre.Rendez-vous donc le 16 octobre 2025 pour découvrir. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur les deux consoles hybrides de Nintendo, c'est-à-dire la Switch 1 ainsi que la Switch 2.