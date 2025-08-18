Légendes Pokémon: Z-A : Un leak annonce le retour d'une caractéristique absente dans l'opus Arceus

À quelques semaines du lancement de Légendes Pokémon: Z-A, les fuites s'enchainent. L'une des dernières en date montre le retour d'un détail emblématique, mais qui avait pourtant été mis de côté dans Légendes Pokémon: Arceus.
Légendes Pokémon: Z-A va apporter son lot de nouveautés mais aussi de mécaniques déjà vues dans de précédents jeux et très appréciées par les joueurs. La Méga-évolution est sans conteste la plus attendue
, mais un autre détail utile en combat serait également de la partie
. C'est en tout cas ce que suggère une capture d'écran partagée par le compte X/Twitter CentroLeaks.
Le retour des objets tenus dans Légendes Pokémon: Z-A ?
Le 15 août 2025, l'insider spécialisé dans les fuites sur les jeux Nintendo a mis en ligne une capture provenant d'un combat dans Légendes Pokémon: Z-A
. L'affrontement oppose un Aspicot à un Wattouat. Si le combat est assez classique en apparence, la capture montre les différentes actions effectuées pendant le combat. Or, après avoir été blessé, il est listé que Wattouat a utilisé une Baie Sitrus pour régénérer ses points de vie
.
Ce détail est loin d'être anecdotique car il suggère que les Pokémon pourraient à nouveau tenir des objets et les utiliser en combat
dans Légendes Pokémon: Z-A. Pour les habitués des spin-off Pokémon, cela représente un grand changement car la mécanique n'était pas disponible dans Légendes Pokémon: Arceus. Même si cette fuite reste une simple rumeur, il semble logique de la voir réapparaître et ce pour une raison simple.
Des objets possédant un temps de recharge pour limiter les utilisations abusives ?
Pour utiliser la Méga-évolution, les Pokémon concernés sont obligés de tenir une Méga-gemme. À moins que The Pokémon Company ait imaginé une solution alternative, permettre aux Pokémon de tenir des objets serait donc indispensable dans les rues d'Illumis. Dans le même temps, une autre fuite suggère que les objets ne seraient pas à usage unique et qu'ils disposeraient d'un temps de recharge.
Si l'intérêt d'une forme de limitation est compréhensible pour ne pas trop simplifier les combats, il est encore trop tôt pour savoir si cette restriction concernerait les objets tenus ou ceux utilisés par les dresseurs.
Dans tous les cas, l'information sera confirmée ou démentie dans quelques semaines.
Légendes Pokémon: Z-A sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 à partir du 16 octobre 2025.
D'ailleurs, un bundle incluant la nouvelle console et le titre sera proposé
à la vente pour celles et ceux qui veulent ajouter la Nintendo Switch 2 à leur collection.
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