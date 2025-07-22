Légendes Pokémon: Z-A : Une Méga-évolution inédite et des nouveautés en pagaille confirmées

Le Pokémon Presents a permis de faire le plein de nouvelles révélations sur Légendes Pokémon: Z-A, dont l'arrivée d'une Méga-évolution pour un Pokémon de première génération très apprécié.
Légendes Pokémon: Z-A
est le titre le plus attendu par les inconditionnels de la franchise Pokémon. Prévu pour le 16 octobre 2025, le titre sera proposé simultanément sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2
, dans une version graphiquement plus performante. Lors du Pokémon Presents du 22 juillet 2025, le titre a eu droit à d'ultimes révélations pour tenir les dresseurs en haleine. Il semble qu'Illumis compte proposer de nombreuses surprises à celles et ceux qui exploreront ses rues.
Rencontrez de nouveaux personnages lors de vos aventures à Illumis
Cette présentation a permis d'introduire de nouveaux personnages qui feront appel à vos talents de dresseur lors de cette nouvelle épopée. Myosotis, la directrice adjointe du Laboratoire Pokémon, vous sollicitera pour étudier le comportement des Pokémon vivants en ville.
Tandis que la détective Millie aura besoin de votre aide pour retrouver des objets ou des Pokémon perdus
. Mais vous croiserez également la route de dresseurs redoutables comme Corvault, boss du Clan Dérouillard, une organisation active à Illumis.
Personnalisez le look de votre dresseur et celui d'un compagnon canin bien connu
Illumis étant inspirée par Paris, la cité va mettre la mode à l'honneur. Dans Légendes Pokémon: Z-A, vous pourrez donc personnaliser l'apparence de votre dresseur. Vous aurez le choix parmi une multitude de coiffures et de vêtements pour vous créer un style unique
et l'immortaliser via le mode Photo. Pour l'occasion, il sera possible de profiter du cycle jour-nuit pour imaginer le cliché parfait.
Mais votre dresseur ne sera pas le seul à pouvoir changer de look. Couafarel, le Pokémon Caniche
, est connu pour avoir plusieurs coupes uniques qu'il est notamment possible d'obtenir dans Pokémon GO
. Si vous le souhaitez, vous pourrez l'emmener chez les toiletteurs d'Illumis pour lui offrir une coupe originale.
Méga-Dracolosse fait officiellement ses débuts dans Légendes Pokémon: Z-A
Mais la grande révélation de cette nouvelle présentation est l'introduction d'une Méga-évolution pour Dracolosse. Le Pokémon Dragon de première génération va ainsi profiter d'une nouvelle forme qui reprend certaines des caractéristiques physiques de Draco
.
En effet, au sein de la communauté, la différence physique notable entre les deux créatures a longtemps été un sujet de conversation piquant. Bientôt, les joueurs pourront donc découvrir cette Méga-évolution qui réunit les deux Pokémon grâce aux oreilles en forme d'ailes et à la sphère présente sur la queue de Draco.
Mais la Méga-évolution aura un autre secret. Dans les rues de la ville, il se raconte que des Pokémon sauvages sont capables de méga-évoluer seuls : les Méga-Ferox.
À vous de percer ce mystère et d'éviter que cela ne devienne une trop grande menace. Cependant, il faut maintenant patienter jusqu'au 16 octobre 2025 pour jouer les touristes dans les rues d'Illumis avec Légendes Pokémon: Z-A.
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