Légendes Pokémon: Z-A : Une Méga-évolution inédite et des nouveautés en pagaille confirmées

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 juillet 2025 à 17h05
Le Pokémon Presents a permis de faire le plein de nouvelles révélations sur Légendes Pokémon: Z-A, dont l'arrivée d'une Méga-évolution pour un Pokémon de première génération très apprécié.
Légendes Pokémon: Z-A : Une Méga-évolution inédite et des nouveautés en pagaille confirmées
Légendes Pokémon: Z-A est le titre le plus attendu par les inconditionnels de la franchise Pokémon. Prévu pour le 16 octobre 2025, le titre sera proposé simultanément sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2, dans une version graphiquement plus performante. Lors du Pokémon Presents du 22 juillet 2025, le titre a eu droit à d'ultimes révélations pour tenir les dresseurs en haleine. Il semble qu'Illumis compte proposer de nombreuses surprises à celles et ceux qui exploreront ses rues.

Rencontrez de nouveaux personnages lors de vos aventures à Illumis

Cette présentation a permis d'introduire de nouveaux personnages qui feront appel à vos talents de dresseur lors de cette nouvelle épopée. Myosotis, la directrice adjointe du Laboratoire Pokémon, vous sollicitera pour étudier le comportement des Pokémon vivants en ville. Tandis que la détective Millie aura besoin de votre aide pour retrouver des objets ou des Pokémon perdus. Mais vous croiserez également la route de dresseurs redoutables comme Corvault, boss du Clan Dérouillard, une organisation active à Illumis.

legendes-pokemon-z-a-boss

Personnalisez le look de votre dresseur et celui d'un compagnon canin bien connu

Illumis étant inspirée par Paris, la cité va mettre la mode à l'honneur. Dans Légendes Pokémon: Z-A, vous pourrez donc personnaliser l'apparence de votre dresseur. Vous aurez le choix parmi une multitude de coiffures et de vêtements pour vous créer un style unique et l'immortaliser via le mode Photo. Pour l'occasion, il sera possible de profiter du cycle jour-nuit pour imaginer le cliché parfait. 

legendes-pokemon-z-a-artwork
Mais votre dresseur ne sera pas le seul à pouvoir changer de look. Couafarel, le Pokémon Caniche, est connu pour avoir plusieurs coupes uniques qu'il est notamment possible d'obtenir dans Pokémon GO. Si vous le souhaitez, vous pourrez l'emmener chez les toiletteurs d'Illumis pour lui offrir une coupe originale.

Méga-Dracolosse fait officiellement ses débuts dans Légendes Pokémon: Z-A

Mais la grande révélation de cette nouvelle présentation est l'introduction d'une Méga-évolution pour Dracolosse. Le Pokémon Dragon de première génération va ainsi profiter d'une nouvelle forme qui reprend certaines des caractéristiques physiques de Draco.

legendes-pokemon-z-a-mega-dracolosse
En effet, au sein de la communauté, la différence physique notable entre les deux créatures a longtemps été un sujet de conversation piquant. Bientôt, les joueurs pourront donc découvrir cette Méga-évolution qui réunit les deux Pokémon grâce aux oreilles en forme d'ailes et à la sphère présente sur la queue de Draco.

Miniature vidéo

Mais la Méga-évolution aura un autre secret. Dans les rues de la ville, il se raconte que des Pokémon sauvages sont capables de méga-évoluer seuls : les Méga-Ferox. À vous de percer ce mystère et d'éviter que cela ne devienne une trop grande menace. Cependant, il faut maintenant patienter jusqu'au 16 octobre 2025 pour jouer les touristes dans les rues d'Illumis avec Légendes Pokémon: Z-A.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Légendes Pokémon: Z-A compatible avec le service Pokémon HOME dès aujourd'hui
Pokémon Z-A 02 avril 2026

Légendes Pokémon: Z-A compatible avec le service Pokémon HOME dès aujourd'hui

Il était attendu de longue date par les joueurs de Légendes Pokémon: Z-A. Depuis le 2 avril, les dresseurs d'Illumis peuvent utiliser le service Pokémon HOME, mais il y a une autre surprise.
Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails
Pokémon Z-A 22 janvier 2026

Légendes Pokémon: Z-A : MàJ 2.0.1, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes complet et les détails concernant la mise à jour 2.0.1, déployée le 21 janvier 2026, sur Légendes Pokémon: Z-A.
Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?
Pokémon Z-A 06 janvier 2026

Pokémon Legends: Z-A : Cadeau Mystère, liste et comment en obtenir ?

Comme dans tous les jeux Pokémon de ces dernières années, la fonctionnalité Cadeau Mystère est présente dans Pokémon Legends: Z-A. Nous vous expliquons comment la débloquer et quelle est la liste des récompenses.

commentaire (0)